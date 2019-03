Habría sido por un desperfecto eléctrico o mecánico. Otro automovilista intentó auxiliarlo con su matafuego, pero no alcanzó. Un Volkswagen Gol sufrió un desperfecto técnico y ardió en llamas sobre la Panamericana en la noche del miércoles. El hecho se registró a la altura del kilómetro 81 de la autopista, cuando el Volkswagen tuvo una falla que disparó el fuego. El conductor de un Renault Sandero se detuvo a asistir al propietario del Gol, pero el esfuerzo mancomunado de ambos fue insuficiente para vencer a las llamas. Finalmente, llegó al lugar el móvil 36 de Bomberos Voluntarios a cargo de Óscar Valdez. También participó del operativo de emergencia el móvil de zona 3 del Comando Patrulla. El conductor del Gol no debió ser trasladado al nosocomio local ya que el fuego no llegó a herirlo.

Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar (Km 81 de Ruta 9) para sofocar las llamas.





El Gol quedó totalmente destruido por el violento fuego desatado.





Bomberos asistieron a las dos personas que, en un inicio, intentaron combatir el fuego.

#Dato incendio ?? de un VW Gol a las 22hs Colectora de #Panamericana km 81 mano a Capital. El conductor de un Renault Sandero ayudó al propietario del vehículo con un extintor pero no lograron apagar. trabajó el movil 36 de ?? Bomberos Voluntarios de #Campana, Comando ?? zona 3 pic.twitter.com/zVa0yQ5XPW — Daniel Trila (@dantrila) 21 de marzo de 2019

