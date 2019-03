La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/mar/2019 La FEB endurece su postura; podría haber nuevos paros docentes







El gremio que conduce Mirta Petrocini aprobó un plan de lucha que incluye más días de huelga y movilizaciones. Ahora deberá ser evaluado por los demás sindicatos del Frente de Unidad. Ayer se realizó una manifestación en La Plata exigiendo mejoras edilicias. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) resolvió este jueves poner en marcha un plan de lucha que incluye paros y movilizaciones ante la falta de convocatoria a una reunión paritaria salarial por parte del gobierno de María Eugenia Vidal. Las medidas fueron votadas este jueves en un Congreso Extraordinario de la FEB y deberán ser consensuadas por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que nuclea a los demás sindicatos provinciales. El máximo órgano de decisión determinó las medidas "ante la falta de convocatoria del gobierno a la paritaria del sector", en reclamo de escuelas seguras y rechazando los numerosos casos de intimidación que los docentes sufrieron durante el último paro provincial. "Hay una firme determinación de la docencia por sostener la educación pública", afirmó la presidenta de la FEB, Mirta Petrocini, quien remarcó que "todos los días rogamos para que no sucedan nuevas tragedias en las escuelas, porque el nivel de deterioro y abandono que existe en los establecimientos por desidia del gobierno es alarmante". "Los docentes que se animan a denunciar tanto los problemas edilicios como el lamentable servicio de alimentación escolar de algunos distritos, son perseguidos. Pero no van a lograr acallar la voz de los educadores que, con coraje, cuentan la realidad de la escuela pública", advirtió en un comunicado. El Plan de Lucha aprobado ayer por la tarde incluye paros, moviliza-ciones y "una fuerte actividad sindical en cada distrito de la provincia, con panfleteadas, radios abiertas, moviliza-ciones, banderazos, marcha de antorchas, entre otras". Petrocini sostuvo que "es evidente que el Gobierno no quiere solucionar el conflicto, porque no hay llamado a paritaria. No reconocen el porcentaje real perdido por los docentes durante 2018 y, más allá de la promesa de no perder contra la inflación en 2019, pretenden que aceptemos un incremento del 5% que recién se cobraría en 2020". Los representantes del FUDB se reunirán en las próximas horas para acordar la efectivización de las medidas de fuerza votadas esta semana por las diferentes asambleas de cada entidad gremial. Días atrás, un plenario de secretarios del Suteba, también integrante del Frente, definió profundizar las medidas de fuerza "ante la falta de convocatoria a paritarias y/o propuesta que nos permita recuperar el poder adquisitivo del salario". "Por unanimidad se definió: reclamar la devolución de los descuentos por días de paro; denunciar los sumarios injustificados a docentes y directivos; exigir el desdoblamiento de cursos superpoblados y el nombramiento de cargos; denunciar la falta de mobiliario y la desidia en infraestructura en todos los distritos; reclamar que se regularice el transporte escolar para escuelas especiales y escuelas rurales y exigir la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles y modalidades", precisó el gremio en un comunicado. Mientras esperan el llamado a paritarias por parte de la administración bonaerense, trabajadores nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense realizaron una conferencia de prensa en La Plata para reclamar mejoras edilicias. La conferencia fue frente a la Dirección General de Cultura y Educación, que conduce Gabriel Sánchez Zinny, en la capital provincial. Allí se hicieron presentes referentes de los gremios que componen el FUDB: Suteba, FEB, Udocba, AMET y Sadop, y reclamaron un "plan de emergencia edilicia". "No sólo hay problemas edilicios, sino de mobiliario, lo que produce rotaciones de cursos, reducciones en la jornada horaria. Por ejemplo, en Mar del Plata faltan 1400 sillas y 700 mesas", dijo Silvia Almazán, secretaria adjunta de Suteba. "Hoy hay cursos de hasta 70 alumnos por problemas en las aulas", amplió. "Se tienen que homologar los 12 puntos del piso mínimo de funcionamiento de los edificios de la provincia de Buenos Aires", aseguró la referente de Suteba. Asimismo, durante la conferencia de prensa, los docentes bonaerenses mostraron un video donde daban cuenta de los distintos problemas de infraestructura que presentan las instituciones de la Provincia. En ese contexto, relataron que además de la caída de la mampostería, que provocó heridas en alumnos de la Escuela Nº 25 de Del Viso, en Pilar, hubo "un episodio similar" en un establecimiento en Chivilcoy, donde se derrumbó un techo, aunque no ocurrió en horario escolar afortunadamente.

Los docentes preparan nuevas medidas de fuerza ante la falta de un acuerdo salarial.



La FEB endurece su postura; podría haber nuevos paros docentes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: