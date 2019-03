Fue durante la primera sesión del año. Sería para todo el Partido y por el lapso de un año. "Vemos día a día como en diferentes sectores de la ciudad los comerciantes deben bajar sus persianas por culpa de la recesión, de los impuestazos y de la inflación" comentó concejal de RED x Argentina. "Es fundamental y el motor de la economía local lo que pasa en los comercios minoristas que hacen que la plata se quede acá, que no se vaya como pasa con las grandes cadenas de supermercados y las grandes tiendas de electrodomésticos. Creemos que es necesario que Abella les dé una posibilidad; no queremos que esta ordenanza termine en un veto como ocurrió en el 2018" sostuvo el edil y agregó "les pido a los concejales de Cambiemos y al propio Sebastián Abella que empiecen a contar los comercios, los almacenes y kioskos que están cerrando y no hablo solamente de los locales de la avenida Rocca, hablo del vecino que se quedo sin trabajo y pudo invertir en una pequeña despensa en su casa, que quiere estar en regla, que quiere estar en condiciones y hoy no puede afrontar los grandes gastos". Marco Colella continuó diciendo "Abella, en octubre del año pasado, vetó la ordenanza basándose en que esta emergencia generaría un fuerte impacto en las arcas municipales, yo le quiero decir que por no haber aplicado esta ordenanza el impacto fue mucho peor ya que estos comercios golpeados por la crisis dejaron de aportar lo poco o mucho que venían aportando, varios comercios debieron cerrar sus puertas generando más desempleo, más hambre en las familias de Campana". "Lo que estamos proponiendo es darle un oxígeno a estos comercios para que en el corto plazo puedan recuperarse y no tengan que cerrar. Debemos darle una mano a los vecinos comerciantes de Campana", concluyó el edil.

El viernes Colella recorrió nuestra ciudad junto al diputado Facundo Moyano.



El concejal Colella pide que Campana se declare en emergencia comercial

