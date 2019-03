P U B L I C



Se trata de un loteo de 2013. Autos quemados, basura y banditas que se guarecen entre altos pastizales o viviendas en construcción abandonadas. Además, todavía no logran escriturar. Altos pastizales, basura sin recoger, inseguridad. Son 6 manzanas entre Granaderos, Castelli, O’Higgins y Freni, a pasos de la plaza. Vecinos del loteo "Altos de Villanueva", realizado en 2015 ven con preocupación que no sólo todavía no se logran regularizar los papeles, sino que además consideran que el servicio de recolección de basura, barrido y limpieza, los tiene olvidados o, directamente, no figuran dentro del circuito de recolección. Según los vecinos que convocaron a La Auténtica Defensa, la esquina de Castilla y Savio, todavía pertenecería a los dueños originales, la familia Rizzo, se encuentra baldía y con altos pastizales. "Ahí se reúnen –señala un vecino- e incluso la otra noche quemaron un auto… y ahí tenés otro, en plena calle, con total impunidad. Pedimos que la Municipalidad intime a los vecinos a mantener los terrenos como corresponde y que pase el basurero". Son más de 80 familias que tienen su boleto de compraventa y han edificado, pero para el Estado el lugar todavía sigue siendo una quinta. Las calles fueron abiertas, tenemos los servicios, pero no figuramos para nadie. Hace 2 meses vino Telecento y no pudimos abonarnos porque no está hecha la subdivisión. De hecho, por la misma situación, vivieron varios años "colgados" de la luz porque Eden no les entregaba los medidores, hasta que por gestiones de la Municipalidad y la empresa loteadora lograron la excepción. "No podemos escriturar, y por eso tampoco podemos tomar un crédito para terminar de construir. Pero por sobre todo, es la incertidumbre que está todo bien", señalaron. BUROCRACIA La Auténtica Defensa tomó contacto con el estudio de abogados que representa a "Altos de Villanueva S.R.L" quienes aseguraron que la empresa cumplió en tiempo y en forma todos los requisitos para el loteo. "Entendemos la preocupación de los vecinos –dijeron- pero pueden tener la plena seguridad que está todo en orden. La dilación no depende de nuestro cliente, sino de la burocracia estatal e incluso de las empresas de servicios". En ese sentido, señalaron que "Altos de Villanueva S.R.L." cuenta con la escritura del terreno loteado, y que las calles fueron abiertas en tiempo y forma, según el contrato. Y que además se realizaron las obras preparatorias comprometidas, tanto para el servicio de electricidad como agua potable. "En realidad, el loteo se vio sumergido en una espiral burocrática entre Obras Públicas de la Municipalidad y las dependencias de La Plata, con el agravante que Campana cuenta con un nuevo Código de Planeamiento. Dadas las circunstancias, la empresa puso un gestor para destrabar el tema y no depender tanto de los tiempos del Estado. Incluso la empresa tiene los impuestos provinciales y municipales de lugar al día. Considere que no es un gasto menor, y "Altos de Villanueva S.R.L." es la primera interesada en cerrar el tema. De no mediar ningún otro inconveniente técnico entre Campana y La Plata, esperamos que este año los inversores puedan escriturar".

Los vecinos en Castilla y Savio, donde maleantes se reúnen amparados por el alto pastizal y se está formando un microbasural. Ahí desarmaron un auto y lo quemaron. A metros, hay otro más.

#QuejaVecinal pastizales y arboleda en total abandono, basura en la calle, pérdidas de agua potable y falta de iluminación en toda la cuadra, Castilla y General Savio, predio ex canchita Peña de Boca, vecinos reclaman que el municipio coordine con el propietario y limpien. pic.twitter.com/LdNcn9ZoM3 — Daniel Trila (@dantrila) 18 de marzo de 2019 #Ahora incendio de vehículo entre los pastizales del predio ex canchita peña de Boca, Castilla entre Savio y Granaderos. El Fiat Punto había sido robado minutos antes, los dueños estaban haciendo la denuncia. Trabajó el móvil 36 de Bomberos a cargo Tony Del Monte, CP zona 3 pic.twitter.com/UFQoecZOpy — Daniel Trila (@dantrila) 18 de marzo de 2019

Vecinos de Altos de Villanueva piden por su seguridad

