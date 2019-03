Ocurrió ayer por la tarde. Intervinieron médicos del SAME y Policía Bonaerense. El accidente de todos días entre un auto y una moto se registró este jueves a la altura del cruce entre avenida Rocca y Güemes, pleno centro neurálgico de la ciudad. El choque dejó tendido en la avenida a un trabajador que circulaba a bordo de su Honda Titán. Fue asistido y trasladado al Hospital Municipal San José. El otro vehículo involucrado fue un Renault Logan. Del operativo de emergencia participaron personal médico del SAME y efectivos policiales del móvil de zona 1 del Comando Patrulla.

No trascendieron las causas del choque, aunque no se habría producido a gran velocidad.





Un Renault Logan y una moto Honda Titán fueron los vehículos involucrados.

#Dato choque en Av. Rocca y Güemes, una Honda Titán y un Renault Logan, el motociclista fue asistido y trasladado al hospital por ?? SAME. Estuvo presente el móvil de Comando ?? zona 1 pic.twitter.com/ZEuyTDzp3h — Daniel Trila (@dantrila) 21 de marzo de 2019

