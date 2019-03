La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/mar/2019 Hoy; charla sobre "Mujeres en tecnología y su desarrollo profesional"







Se dictará en el marco de la agenda del Mes de la Mujer de 14 a 17.30 en el Centro Educativo Municipal. Está dirigido al público en general y no requiere de conocimientos previos ni formación profesional en el área. En el marco de la agenda de actividades por el Mes de la Mujer, este viernes -de 14 a 17.30- en el Centro Educativo Municipal (Castelli 562), se presentará la charla "Mujeres en tecnología y su desarrollo profesional". La actividad, que es organizada por Mujeres de Campana, es gratuita y está dirigida al público en general. Según informaron, no se requiere de conocimientos previos ni formación profesional en el área. La jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, destacó que "tanto esta charla como todas las programadas durante este mes buscan destacar el rol de la mujer. Diseñamos diferentes propuestas para poder alcanzar todos los intereses". Durante la jornada, se presentarán diversas ponencias con el propósito de abordar la tecnología desde el punto de vista de la mujer. Entre ellas, la secretaria de Modernización, Marina Sánchez. Además, habrá una instancia donde se compartirán diversas experiencias en lo referente al ámbito laboral. Por último, se llevará a cabo un taller práctico de impresión 3D. "Estamos convencidos que somos las mujeres quienes estamos generando una fuerza muy importante en la sociedad. Por eso, desde el Estado, buscamos afianzar ese cambio", completó Schvartz. En tanto que, la secretaria de Modernización del Municipio, Marina Sánchez, mencionó que este encuentro apunta al desarrollo profesional de la mujer y de su empoderamiento al momento de buscar trabajo. "Esperamos a todas las mujeres interesadas a sumarse. No es necesario que sean profesionales del área porque esta charla tiene que ver con experiencias de vida, el crecimiento, contar historias que nos empoderan. Es una rama de la mujer que no está tan desarrollada", cerró Sánchez. Para una mayor organización, se requiere de una inscripción previa a través de mujeresdecampana@ campana.gov.ar



ULTIMA HORA #Ahora charla de “Mujeres en Tecnología y desarrollo profesional” pic.twitter.com/aVfyilorRI — MunicipalidadCampana (@campanagov) 22 de marzo de 2019

