La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/mar/2019 Opinión:

El FMI pide más ajustes

Por Julio N. Carreras









Julio N. Carreras

Parecería que nuestros dirigentes entienden que los ajustes hay que hacerlos sobre las recaudaciones por impuestos y tasas que deben pagar los argentinos. Está claro, en las manifestaciones de los funcionarios de la entidad financiera, que los ajustes deben ser realizados por el Estado con una real racionalización de los gastos. De ningún análisis económico que se pueda realizar de la actualidad argentina surge que deben ser quienes menos tienen los que deban afrontar las consecuencias de la debacle producida por el continuo incremento de los gastos del Estado. No creo (si estoy equivocado solicito me expliquen porqué) que el FMI o sus funcionarios deseen que el ajuste deba pasar por el aumento de lo que se recaude en concepto de impuestos y tasas, directas e indirectas, pagadas por los trabajadores y productores, dado que ellos en definitiva deberían ser quienes reciban los beneficios de una mejor administración al reducir los gastos de funcionamiento del Estado Benefactor. Claro, es más fácil aumentar tasas e impuestos que tratar de racionalizar los gastos del Estado para que solo, con el comparativo de una mayor recaudación contra un menor gasto burocrático, se realice el ajuste necesario para cumplir las pautas de nuestro acreedor. Aquí me detengo, dado que se ve otra gran "hipoteca" solicitada para atemperar las posiciones endurecidas de los ciudadanos contribuyentes, mediante el volcado de parte de los fondos del préstamo regulador del sistema financiero, para maquillar otra vez con dinero de ingresos "no genuinos", el problema social por la paralización de la rama productiva de nuestra economía. "Grandes" (?) economistas llenan hojas de periódicos y horas en los medios de comunicación apoyando o criticando las políticas económicas de los funcionarios de turno. Ninguno habla de porqué unos pocos contribuyentes deben afrontar la carga de muchos que no hacen los aportes sobre lo que tienen porque el estado no tiene la capacidad necesaria para perseguir la evasión y así recaudar más. En general, solo se ataca a quienes aportan los impuestos que generan porque están inscriptos, mientras una inmensa mayoría son desconocidos para la administración pública porque se ocultan en la economía obscura, no obstante tener obligaciones por generar ganancias en un negocio que funciona dentro del marco ilegal estafando a los ciudadanos que cumplen con la ley, y que son sus propios vecinos. ¿Quién no tiene en su barrio 1,2,3…negocios funcionando, que no están habilitados y que no pagan ningún impuesto ni tasa? Es loable lo que se realiza con la Asistencia Social, pero si verdaderamente se quiere cambiar la economía y dejar de tener déficit debemos generar trabajos para que cada uno deba sentir el orgullo de poder llevar el pan para sus hijos con el sudor de su frente, como dirían los que hoy peinan canas. Ya desde el Martín Fierro nos llegan las palabras: "Debe trabajar el hombre para ganarse su pan….."; "El trabajar es la ley porque es preciso adquirir. No se expongan a sufrir una triste situación: Sangra mucho el corazón del que tiene que pedir". No sigamos usando dinero que pedimos prestado plata a costa del pueblo que aporta para mantener el Estado. No le hagan pagar su ineficiencia a la clase media.

