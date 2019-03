La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/mar/2019 Breves: Noticias de Actualidad







RETIRO POR MASIVIDAD El doctor Marcelo Héctor Cerezo, quien durante 43 años estuvo al frente de una de las materias más importantes en la carrera de Medicina de la Universidad de La Plata (UNLP), renunció a su cargo por el "desmadre" que se generó ante los cambios que incorporó el "masivo curso de ingreso". "En los últimos 3 años, la situación se ha desmadrado. El masivo ingreso de alumnos, sin ningún tipo de condicionamiento, de cualquier nacionalidad, hablen o no nuestro idioma, ha llevado a un deterioro nocivo para el proceso de enseñanza-aprendizaje, al menos en Primer Año de la Carrera", dijo Cerezo en una carta. REAFIRMÓ SU DENUNCIA El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla volvió al Congreso para exponer ante la Comisión Bicameral encargada del control de las actividades de Inteligencia, sobre la causa que investiga un presunto aparato de espionaje sobre políticos y periodistas. Luego del encuentro que se extendió por más de tres horas, el presidente de la Comisión el senador Juan Carlos Marino señaló que el juez federal de Dolores "aportó nuevos elementos" ante los legisladores. "Hay elementos nuevos. Aunque no es sustancioso lo que brindó", dijo Marino. En ese contexto, el radical indicó que "vamos a escuchar lo que tenga que ver con nuestra competencia, para no vamos a irnos por las ramas". AUMENTÓ EL DESEMPLEO La tasa de desocupación en la población económicamente activa de la Argentina aumentó 1,9 puntos porcentuales en 2018 y alcanzó al 9,1%, informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). "Estos resultados no representan diferencias estadísticamente significativas con respecto al trimestre anterior (cuando la desocupación era del 9%)", dijo el organismo oficial. En la comparación interanual, la tasa de empleo cayó 0,8 puntos porcentuales, la tasa de desocupación aumentó 1,9 puntos, la tasa de subocupación subió 1,8 puntos y la tasa de ocupados demandantes de empleo se incrementó en 2,6 puntos. TEMER PRESO El expresidente Michel Temer, que asumió luego de la destitución de Dilma Rousseff, fue arrestado este jueves en San Pablo por uno de los diez procesos que se tramitan en su contra. La prisión fue ordenada por el juez Marcelo Pretas. El político estaría envuelto en el cobro de un soborno de 1 millón de reales (260 mil dólares) pagados por la empresa Engevix, que participó en la construcción aún inconclusa de la usina nuclear Angra III en Rio de Janeiro. Temer fue detenido en San Pablo y trasladado a Río de Janeiro. BREXIT POSTERGADO Los líderes de la Unión Europea acuerdan posponer el Brexit más allá del 29 de marzo, fecha prevista para el abandono de Reino Unido del bloque. Aunque la primera ministra británica, Theresa May, había solicitado una prórroga hasta el 30 de junio, la UE ofreció hasta el 22 de mayo, solo si el Parlamento inglés aprueba el acuerdo de "divorcio" la próxima semana. Si los diputados no aprueban tal acuerdo, la UE aceptará un retraso más corto, hasta el 12 de abril, para darle tiempo a Londres de señalar cuál es el camino a seguir.

Breves: Noticias de Actualidad

