La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/mar/2019 22 de Marzo de 2019:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. CALLES IMPOSIBLES "Así es la situación de las calles Gatti, Martínez y Kelly (barrio Otamendi). No se puede transitar. Tengo a mi mamá enferma y no puedo salir a diario para traerla al médico. Además no hay luz en la zona. Espero pronta solución", muestra Rosana. BALDÍO ABANDONADO "Pastizales y arboleda en total abandono, basura en la calle, pérdidas de agua potable y falta de iluminación en toda la cuadra: en Castilla y General Savio, predio ex canchita Peña de Boca. Queremos que el Municipio coordine con el propietario y limpien", escribe Soledad. BALDÍO ABANDONADO II "Misiones y San Luis (barrio lubo). Terreno baldío nadie se hace cargo del mantenimiento", muestra Jonatan. #QuejaVecinal pastizales y arboleda en total abandono, basura en la calle, pérdidas de agua potable y falta de iluminación en toda la cuadra, Castilla y General Savio, predio ex canchita Peña de Boca, vecinos reclaman que el municipio coordine con el propietario y limpien. pic.twitter.com/LdNcn9ZoM3 — Daniel Trila (@dantrila) 18 de marzo de 2019 #Dato VIDEO [hilo] estado de abandono e inseguridad en predio ex canchita de Boca en barrio Villanueva, tiran basura y quemaron varios autos en el lugar. Los vecinos piden que se hagan las gestiones para mantener limpio. pic.twitter.com/ONFlL9pntv — Daniel Trila (@dantrila) 19 de marzo de 2019 #QuejaVecinal pasto, hojas y basura en la calle, hace meses que no levantan, comentan los vecinos. Andrés del Pino 72, entre Falucho y Martín Rodríguez pic.twitter.com/0jFRp4z04S — Daniel Trila (@dantrila) 20 de marzo de 2019

22 de Marzo de 2019:

Quejas Vecinales

