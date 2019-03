La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/mar/2019 Primera B Nacional:

Hoy se miden Instituto y Los Andes. Villa Dálmine juega el domingo en Casares. La 21ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional comenzará esta noche en Córdoba, donde Instituto recibirá la visita del necesitado Los Andes, que busca puntos para escaparse del último lugar de la tabla de los Promedios. Así se pondrá en marcha una jornada muy importante en la pelea en la parte alta de las posiciones. Es que el líder Sarmiento de Junín queda libre y puede ser superado por Nueva Chicago (el domingo visita a Morón). Mientras que el pelea por ingresar al Reducido por el segundo ascenso habrá duelos muy importantes, como Arsenal vs Gimnasia de Mendoza, Temperley vs Atlético Rafaela, Defensores de Belgrano vs Platense y el encuentro que Villa Dálmine disputará el domingo desde las 19 horas en Carlos Casares frente a Agropecuario. El Violeta, tras su eliminación en Copa Argentina, puso rápidamente la cabeza en este compromiso y sabe que será fundamental poder traerse algo para Campaan, porque así, al mismo tiempo, estará evitando que sume de a tres un rival directo como lo es el equipo que dirige Felipe De la Riva. La programación de esta fecha 21 es la siguiente: -Viernes: Instituto vs Los Andes (21.00). -Sábado: Arsenal vs Gimnasia de Mendoza (14.30), Chacarita vs Guillermo Brown (16.00), Temperley vs Atlético Rafaela (19.00) y Santamarina vs Central Córdoba (20.30). -Domingo: Deportivo Morón vs Nueva Chicago (15.05 por TyC Sports), Independiente Rivadavia vs Ferro Carril Oeste (17.00), Gimnasia de Jujuy vs Almagro (17.00), Agropecuario vs Villa Dálmine (19.00), Mitre vs Olimpo (21.00) y Defensores de Belgrano vs Platense (21.10). -Lunes: Quilmes vs Brown de Adrogué (21.05).

