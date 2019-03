La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/mar/2019 Fútbol Femenino:

La AFA anunció el acuerdo alcanzado para avanzar inicialmente con los equipos que participan de la Primera A con condiciones similares a las existentes en la Primera C. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) firmaron un acuerdo para profesionalizar el fútbol femenino en el país, consistente en la suscripción de ocho contratos en cada uno de los 16 clubes que componen la Liga de Primera División. El presidente Claudio "Chiqui" Tapia anunció que la AFA destinará una ayuda de $120 mil mensuales a cada club durante un año para que puedan cumplir con el pago de los salarios de las jugadores profesionalizadas. Marchi, secretario general del gremio, quien compartió junto al titular de AFA una conferencia de prensa en Ezeiza, informó que el sueldo básico de cada futbolista será equivalente al contrato que percibe un jugador de la Primera C, última categoría rentada del género masculino. "Las futbolistas tendrán el mismo convenio colectivo con derechos y obligaciones que los hombres", dijo Marchi. "Sin el apto físico nadie va a poder competir", aclaró el secretario del gremio, quien indicó que las jugadoras también tendrán la obra social de Agremiados, cuyo convenio corre para todas las futbolistas, no sólo para las de la Primera. "El convenio colectivo genera productos económicos, televisación y derechos de imagen. Esto es la base. Y la Copa Federal Femenina va a generar incentivos, inclusión y oportunidades", concluyó Marchi. Tapia también se comprometió a la construcción de un centro de alto rendimiento en la Ciudad de Buenos Aires para el desarrollo de la actividad femenina. La actual Liga de Primera División del Torneo Femenino la integran Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo, Racing Club, Independiente, Huracán, UAI Urquiza, UBA Fútbol, Lanús, Platense, Villa San Carlos, Estudiantes de La Plata, Excursionistas, El Porvenir, Deportivo Morón y Atlanta.

JUGADORAS DE PUERTO NUEVO Y GIMNASIA (LP), COMPARTIENDO LA CONSIGNA ANTES DEL PARTIDO QUE DISPUTARON EN FEBRERO POR LA PRIMERA FECHA DE LA ZONA CAMPEONATO DE LA PRIMERA B.



