Liga Provincial U19; Ciudad de Campana debutó con una victoria en La Plata







Se impuso 77-64 como visitante a Platense por la primera fecha de la Zona Norte A. El domingo recibe a Somisa de San Nicolás. Horas después del golpe que significó la eliminación del Torneo Provincial de Clubes a manos de Sportivo Pilar, el básquet del Club Ciudad de Campana salió a afrontar otra competencia de carácter provincial: la Liga Sub 19, que este año, en su 29º edición cuenta con 29 equipos participantes. Y el CCC debutò con éxito: derrotó 77-64 como visitante a Atlético Platense de La Plata por la primera fecha de la Zona Norte "A". El conjunto dirigido por Sebastián Silva comenzó de gran forma el juego y con un parcial de 25-4 en el primer cuarto se encaminó a la victoria sin mayores inconvenientes, más allá de la paridad que mostraron los dos períodos siguientes y de la reacción del local en los diez minutos finales. El goleador Tricolor fue el pivot Agustín "Cachi" Hernández, quien anotó 19 puntos. El quinteto titular se completó con Matías Pagura (5), Lucio Cadelli (8), Emilio Polese (15) y Joaquín Aguilar (12). Luego ingresaron: Máximo Fritzler (6), Gianluca Cinquini (3), Juan Cruz Álvarez Tello (0), Joaquín Pereyra (0), Dante Díaz (5), Agustín Ailloud (0) y Alejo Herrera (4). En tanto, por el local, los más efectivos fueron Lucio Ciolli y Patricio Bjerring, quienes anotaron 19 puntos cada uno. En este encuentro, en el Club Ciudad de Campana debutaron dos jugadores que se sumaron a sus divisiones juveniles este año: Emilio Polese (ex Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz, que todavía es categoría U17) y Gianluca Cinquini (ex Campana Boat Club). Por esta primera fecha de la Zona Norte A, además, Central Buenos Aires de Zárate venció por 92-86 Universal de La Plata en doble tiempo suplementario; mientras que Gimnasia de Pergamino perdió como local frente a Somisa de San Nicolás por 86 a 81. Por la próxima fecha, Ciudad de Campana recibirá en su gimnasio de la calle Chiclana 209 la visita de Somisa de San Nicolás en un partido que se jugará este domingo 24 desde las 17 horas.

EL CCC DEBUTÓ CON EL PIE DERECHO EN LA LIGA JUNIOR. JOAQUÌN AGUILAR APORTÒ 12 PUNTOS PARA EL TRICOLOR. EL FIN DE SEMANA INICIA EL TORNEO DE LA ABZC Este fin de semana se pondrá en marcha el Torneo de Divisiones Formativas de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), que tendrá a Ciudad de Campana y al Campana Boat Club participando del Nivel A. En el caso del Tricolor, en la primera fecha se presentará este sábado como visitante frente a Presidente Derqui. Mientras que los chicos del CBC jugarán también como visitantes, pero frente a Náutico Zárate. Del Nivel A de la ABZC también participan: Central Bueno Aires, Independiente de Zárate, Náutico San Pedro, Sportivo Pilar, Sportivo Escobar, Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz y Atlético Pilar. En tanto, en el Nivel B competirán: Tempestad de San Antonio de Areco, Atlético Baradero, Universidad de Luján, Belgrano de Zárate, Defensores Unidos de Zárate, Honor y Patria de Capilla del Señor, Independiente de Escobar, Náutico Zárate "B", Peñarol de Pilar, Unión de Del Viso, Porteño de General Rodríguez y Atlético Pilar "B".

