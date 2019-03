La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/mar/2019 Breves: Polideportivas







3 DE 3 EN MIAMI En el arranque del Masters 1000 de Miami, los tenistas argentinos estuvieron perfectos en primera vuelta y así habrá cinco representantes en la segunda ronda, donde ya esperaban Diego Schwartzman y Guido Pella. El primero en debutar fue Federico Delbonis, quien venció al alemán Peter Gojowczyk por 6-4 y 6-2. Luego, Guido Andreozzi consiguió un gran triunfo al superar al kazajo Mikhail Kukushkin por 7-6 y 6-4. Y ayer, Leonardo Mayer completó el triplete al derrotar al sueco Mykael Ymer por 4-6, 6-3 y 6-4. Los encuentros de segunda ronda para los tenistas argentinos serán: Scwartzman vs el estadounidense Reilly Opelka; Pella vs Mayer; Delbonis vs el australiano John Millman; y Andreozzi vs el italiano Fabio Fognini. FECHAS COPA DAVIS Argentina conoció ayer su cronograma de partidos para las finales de la Copa Davis, que se disputarán en Madrid a fines de noviembre, en lo que será la primera edición del torneo con su nuevo formato. El equipo capitaneado por Gastón Gaudio debutará el martes 19 ante Chile. Y cerrará su participación en el Grupo C un día después, ante Alemania. Ambos duelos los jugará en el primer turno del día y en cancha central. GANARON LAS LEONAS Luego de vencer 3-0 a Nueva Zelanda y 1-0 a Australia, el Seleccionado Femenino de Hóckey sobre Césped consiguió cerrar de manera perfecta esta gira al derrotar por 1 a 0 a China. El encuentro, correspondiente a la octava fecha de la Pro League, se definió con un gol de Agustina Albertarrio y le permitió a las dirigidas por Carlos "Chapa" Retegui llegar a los 16 puntos en este nuevo certamen. El balance de Las Leonas es de cuatro victorias, dos empates (con punto bonus ambos) y una derrota en siete presentaciones y en la tabla se encuentra solamente por detrás de Holanda (4-0-1), que a pesar de tener menos puntos posee mejor coeficiente. AMISTOSOS CONFIRMADOS La Selección Argentina de Básquet conoció el pasado fin de semana sus primeros rivales en el Mundial de China (participará del Grupo B, junto con Rusia, Korea y Nigeria). Y días después confirmó los amistosos previos que disputará en el marco de la preparación para este certamen: del 15 al 17 de agosto jugará un torneo con Francia, Brasil y Montenegro en Lyon; luego, el 22, enfrentará a Japón (dirigido por Julio Lamas) en Saitama; y por último, ya en China, se medirá frente a Rusia y España los días 26 y 27 de agosto. La Copa del Mundo comenzará el 31 de agosto y Argentina estará debutando esa misma jornada (la segunda y tercera fecha las disputará el 2 y 4 de diciembre). JUEGOS DE PLAYA Ayer se terminó el remo coastal en los Juegos Suramericanos de Playa que se desarrollan en la ciudad de Rosario y el cierre le dejó dos nuevas medallas a la delegación argentina. La primera gran actuación fue de las chicas del cuádruple par con timonel, quienes se quedaron con la dorada al dejar por detrás a Chile y Venezuela. El bote estuvo integrado por Milagros Porta, Manuela Messina, Nazarena Pisani, Martina Geminiani y la zarateña Evelyn Silvestro como timonel. Luego fue el turno de los hombres y Argentina logró con claridad la dorada al imponerse a los representativos de Paraguay y Chile. Francisco Schoo, Federico Pacheco, el zarateño Franco Calvo y Guillermo Groh formaron parte del bote argentino, que también tuvo como timonel a Silvestro.

