HCD: Se realizó la segunda sesión ordinaria de marzo

Se aprobaron 45 expedientes y 25 despachos de comisión. Hubo un fuerte reclamo de la oposición por la prohibición de ingresar a las escuelas de la ciudad, denunciando a la Jefa de Inspectoras por "prácticas intimidatorias contra los directivos". En la segunda sesión ordinaria de marzo, el pasado jueves, el Honorable Concejo Deliberante debatió y aprobó 45 expedientes y 25 despachos de comisión, además de tratar sobre tablas cuatro proyectos. La sesión, presidida por Osvaldo Fraticelli, tuvo un arranque emotivo por los homenajes a Alejandro "Pocho" Sánchez, exconcejal recientemente fallecido. También se recordó a los trabajadores y vecinos desaparecidos en la última Dictadura Militar (a días de conmemorarse el 24 de marzo) y el Día Mundial del Síndrome de Down, al tiempo que la Banca Abierta fue utilizada por el vecino Gastón Samaniego, quien reclamó por los fuertes aumentos y los tarifazos en los distintos servicios. Uno de los proyectos tratados sobre tablas fue el expediente 18644: una Comunicación al Departamento Ejecutivo sobre la puesta en vigencia de la Ordenanza 3652 del año 1998 que crea el Registro del Cáncer. La iniciativa surgió del bloque UV Más Campana y el concejal Norberto Bonola presentó los argumentos y reseñó la historia de la norma. No obstante, desde el Bloque PJ-UC reiteraron que el concejal Rubén Romano impulsó el año pasado una ordenanza creando un registro del cáncer con otras características, "haciendo foco en la responsabilidad que tiene el Estado para llevarlo adelante, en contraposición a otras experiencias realizadas desde el sector privado", señaló la titular de la bancada peronista, Soledad Calle, quien detalló la propuesta como "un registro permanente, utilizando mejores tecnologías para medir el impacto de la contaminación del agua y el aire en nuestra ciudad". En la actualidad, dicho proyecto volvió a Comisión luego del veto del Departamento Ejecutivo. Pero el debate más intenso surgió producto de un proyecto presentado por la concejal Rosa Funes (UV Más Campana), quien pidió por la regularización del servicio de agua en la escuela 10 de La Josefa y por el urgente desagote de pozos ciegos en la escuela 27 de Dallera. "Hemos encontrado un estado general deficiente en las escuelas. Los chicos de La Josefa estuvieron varios días sin comedor por falta de agua", denunció la edil. Mientras que su par de "Red x Argentina", Marco Colella, cuestionó el uso del Fondo Educativo por parte del Municipio y detalló numerosas irregularidades en distintos establecimientos campanenses, al tiempo que denunció falencias en el Servicio Alimentario Escolar dependiente del Municipio. "La comida no alcanza y hace algunos días varias escuelas recibieron frutas en mal estado", explicó. Por su parte, concejales de Cambiemos aseguraron que dichos inconvenientes ya habían sido resueltos y cuestionaron el ingreso de sus pares a las escuelas, asegurando que eso estaba prohibido. "Los concejales no tenemos prohibido ingresar a las escuelas. Pareciera que es solo para los opositores. Los oficialistas han ingresado muchas veces", respondió Calle, quien explicó que varias organizaciones políticas afines al Intendente ingresan a las escuelas con donaciones "bastante extrañas". Respecto a la supuesta "prohibición", señaló: "Lo dice la Inspectora Jefa, Silvia López, funcionaria puesta por el Intendente Abella, que interpreta una resolución que dice que está prohibido ingresar a hacer actividad proselitista. Los concejales tenemos toda la posibilidad de acceder a cumplir con nuestra labor. No debemos hacer proselitismo, como tampoco lo puede hacer el Intendente, ni la Gobernadora, ni el Presidente Macri. Tampoco los concejales oficialistas" señaló la Presidenta del bloque PJ-UC, quien además aseguró que los representantes del pueblo tienen "el deber de conocer el destino de los recursos del Fondo Educativo", lamentando las "prácticas intimidatorias contra directivos" ejercidas por la Jefatura educativa. Además, también se elevó al Ejecutivo un pedido de informes debido al aumento de la Tasa de Barrido y Limpieza, que ascendería "al 450% en la categoría residencial" según la concejal Romina Carrizo, quien agregó: "El Departamento Ejecutivo debe publicar toda normativa en el Boletín Oficial y no lo hace. Y los vecinos pagan un aumento que no sabemos si reúne las condiciones de legalidad para que sea pagado". Por último, el Concejo Deliberante declaró de Interés Legislativo la muestra Centros Clandestinos de Detención en el Colegio de Abogados, que exhibe imágenes de los trece espacios donde funcionaron dichos Centros en las localidades de Zárate, Campana y Escobar.

