El Frente Renovador arribó a Campana con su armada de diputados

Graciela Camaño, Mirta Tundis, Cecilia Moreau, Marcela Passo y Carlos Selva recorrieron Campana junto a Ghione y escucharon a diversos referentes de la ciudad. De la mano de su representante local Juan José Ghione, ayer llegaron Graciela Camaño, Mirta Tundis, Cecilia Moreau, Marcela Passo y Carlos Selva, quienes recorrieron la ciudad y escucharon a distintos referentes. Además, en conferencia de prensa, Camaño aseguró que van a las PASO "sí o sí" a pesar que Roberto Lavagna prefiera otra cosa. La jornada de ayer para Juan Ghione y Hugo Longas fue un verdadero espaldarazo puertas adentro del Frente Renovador. Los diputados Graciela Camaño, Mirta Tundis, Cecilia Moreau, Marcela Passo y Carlos Selva realizaron una extensa visita de 5 horas a Campana, en la que se entrevistaron con el titular del Centro de Empleados de Comercio de Campana, Luis Juárez; los dueños de la panadería de la familia Ahumada; la titular del centro de jubilados Ilusión de la Tercera Edad, Pierina de Blasis; y finalmente con representantes de la CUCEI. "Somos una zona privilegiada, pero está todo quietito. No sé dónde vive (el concejal) Marco Colella, pero los comercios no están cerrando. En realidad se están mudando a lugares más alejados de las principales arterias, buscando alquileres más baratos. Se mudan, pero en general no dejan de trabajar" señaló Juárez en una animada charla con los diputados. Y entre otras cuestiones, señaló su preocupación por la proliferación de mercados chinos: "Tienen a la gente en negro. Hicimos las denuncias pertinentes, pero el Ministerio de Trabajo no hace nada. Parece que juega en contra. La Municipalidad no cuida al almacenero del barrio. Abella me dijo que no entra un chino más a Campana, vamos a ver si cumple. Yo no tengo nada contra los chinos, pero que paguen las cargas sociales como todos". En la confitería y panadería de los Ahumada, doña Amalia se emocionó al reconocer a la Diputada Tundis: "¡Nena! ¡Estamos peor que nunca!, nunca sufrimos como ahora...", le dijo antes de saludarla. Mientras que su hijo Gustavo señaló que en el emprendimiento familiar llegaron a ser 18 personas y hoy sólo trabajan 5, de los cuales 3 son parte de la familia. "Es imposible pagar los aportes, y la luz ni les cuento", comentó. El raid siguió por los fondos de la Liniers. Ya era mediodía, y varias decenas de abuelos estaban almorzando en el Centro de jubilados Ilusión de la Tercera Edad. Los diputados se mostraron particularmente asombrados por las instalaciones del lugar; sobre todo cuando Pierina de Blasis los llevó hasta el generoso centro de rehabilitación aun sin estrenar a la espera que PAMI visibilice su potencial. La posta final fue en la CUCEI. Ahí esperaban el presidente Horacio Genta, el tesorero Claudio Ballester, y el secretario de prensa, Paulino Cuenca. En líneas generales, expresaron que no se sienten convocados por la actual gestión y que son ellos los que tienen que solicitar audiencias para plantear las problemáticas que los preocupan; al tiempo que el comercio que cumple con la AFIP y la Municipalidad "es perseguido" mientras que el comercio ilegal como el de la plaza Primero de Mayo o los manteros de la Rocca trabajan sin ser molestados. También señalaron que en Campana "hoy se paga más de luz que de alquiler", para señalar la incidencia en los costos que hoy tienen los servicios; y describieron el efecto de diáspora que experimenta la Rocca con la suba de alquileres luego de su remodelación. Ya en conferencia de prensa, la presidenta del bloque de diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño, reconoció en Juan José Ghione como el referente de la ciudad de ese espacio político; y que encontró a Campana "como prácticamente toda la provincia de Buenos Aires. Los problemas se repiten y están vinculados a una política económica nacional que ha decidido parar el país. Y pararlo de la peor manera porque mientras el bolsillo de las personas está prácticamente cosido con cuatro costuras, la inflación sigue haciendo estragos en los precios de los alimentos y todo en general, sumado al incremento tarifario brutal fruto de la mala negociación y la mala decisión que se hizo de las tarifas, influye negativamente en la vida de los argentinos". Consultada por los periodistas sobre los precandidatos a presidente que baraja su espacio político, comentó: "Sergio Massa es el candidato del Frente Renovador, sumados los candidatos que integran la alternativa Pichetto, Urtubey… estamos ansiosos para que Lavagna defina su candidatura… y algún otro dirigente que surja de esta construcción (…) Nosotros tenemos la suerte de estar en una fuerza política que definimos cómo de manera horizontal. En ese sentido, Sergio Massa, en toda su estructura de pensamiento político podés advertir que tiene esa idea de lo que debe ser la política" y particularmente sobre Roberto Lavagna y su preferencia de no participar de una PASO, señaló: "Las PASO las vamos a dar sí o sí, a pesar que Lavagna prefiera otra cosa. (…) Tenemos obligatoriamente que hacerla. Podemos hacer una haciendo acuerdos antes, o podemos hacer una potente con varios candidatos. Nosotros queremos ofrecerle al electorado varias alternativas dentro de nuestra alternativa".

