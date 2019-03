La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 23/mar/2019 Paritaria municipal: la primera oferta del Ejecutivo generó "malestar" en el gremio







Consiste en una suba acumulativa del 7 por ciento para el primer semestre del año. Además, se propuso el pago de sumas no remunerativas según la escala salarial. Al gremio le fue rechazada la aplicación de una cláusula gatillo. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana (STMC) y el Departamento Ejecutivo mantuvieron este viernes una nueva reunión paritaria que, por primera vez en el año, tendió propuestas concretas sobre la mesa. Sin embargo, mientras el Gobierno rechazó el pedido de incorporar una cláusula gatillo a cualquier arreglo acordado, el gremio se llevó para analizar una oferta salarial que, adelantó, considera muy por debajo de sus expectativas. "De todas maneras, la pondremos a consideración de las bases", expresaron desde el STMC este viernes. Manifestaron que la oferta "generó malestar" entre la cúpula sindical porque se sitúa lejos de las proyecciones inflacionarias y significaría que los municipales continúen "por tercer año consecutivo" perdiendo poder adquisitivo. El Gobierno ofreció un incremento semestral para marzo-septiembre del 7 por ciento, dividido en tandas acumulativas del 3 por ciento en abril, 2 por ciento en junio y otros 2 puntos en agosto. Además, como "complemento adicional no remunerativo", propuso abonar de marzo a diciembre sumas de entre 300 y 900 pesos, según tres rangos de escala salarial diferentes. Así, trabajadores que cobran entre 15 a 19 mil pesos percibirían entre $600 y $900; los que cobren de $20 mil a $24.999 entre $500 y $700; y quienes reciban entre $25 mil y $29.999 entre $300 y $600. El objetivo, de acuerdo a lo que había explicado el Departamento Ejecutivo en el anterior encuentro paritario, es achicar la pirámide salarial y que las subas tengan mayor impacto en los empleados de menores ingresos. Pero el gremio no recibió con optimismo este ofrecimiento. "Para nosotros es inaceptable", aseguraron ayer. "Lo mínimo que queremos es que la inflación no supere el aumento. Venimos perdiendo (poder adquisitivo) hace dos años y en este no queremos seguir la tendencia", avisaron. Pese a esta postura, la Comisión Directiva gremial hará circular el ofrecimiento entre sus delegados y estos en los puestos de trabajo. A partir de lo que decidan las bases, se diagramará la respuesta. Por el momento, no está previsto el despliegue de ningún tipo de medida de presión. El año pasado, los municipales había logrado un aumento de sueldos del orden del 30 por ciento. Según consultoras privadas, la inflación en 2018 terminó superando los 45 puntos porcentuales. SIN NEGOCIADORA El jueves el STMC y el Gobierno tenían que encontrarse en la sede local del Ministerio de Trabajo bonaerense. El motivo: la convocatoria de una Comisión Negociadora en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo vigente. No obstante, el Municipio no envió sus representantes y una nueva audiencia fue establecida para la primera semana de abril. Entre otros temas, la Comisión Negociadora debe sentarse a discutir el pago de bonificaciones y algunas recategorizaciones.

