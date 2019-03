Como cada año, el segundo jueves de marzo, se celebra el día mundial del riñón con el objetivo de concientizar sobre la importancia del cuidado de la salud renal. Nuestros riñones cumplen diferentes funciones: Eliminan los desechos y el exceso de líquido, regulan la presión arterial, la formación de glóbulos rojos y el metabolismo de los huesos, entre otras tareas. Si los riñones se enferman, pierden sus funciones en forma gradual. La enfermedad renal en etapas tempranas no da síntomas, habitualmente aparecen en etapas avanzadas. Las personas más propensas a padecer enfermedad renal son aquellas que presentan obesidad, hipertensión y diabetes, por lo que resulta muy importante la realización de controles para un diagnóstico precoz. Quienes presentan obesidad poseen un 83% más de riesgo de padecer Enfermedad Renal Crónica (ERC), en comparación con quienes tienen un peso saludable. En Argentina, el 10% de la población padece ERC. La mayoría desconoce esta condición. ¿Cómo cuidar la salud renal? Ocho reglas de oro: 1. Mantenerse en forma y activo: Realizar al menos 30 minutos de actividad física diaria. 2. Controlar regularmente los niveles de glucosa (azúcar) en sangre. 3. Monitorear la presión arterial. 4. Mantener una alimentación y un peso saludable: Consumir a diario frutas y verduras, incorporar pescados, frutas secas, cereales integrales y legumbres. Limitar el consumo de carnes rojas, bebidas azucaradas y dulces. Moderar el consumo de sal. 5. Mantener una ingesta adecuada de líquidos: Al menos 2 litros al día de líquidos sin azúcar. Preferentemente agua. 6. NO fumar 7. NO auto medicarse 8. Controlar la función renal ante uno o más factores de riesgo: Diabetes, hipertensión arterial, antecedentes de infarto agudo de miocardio, hábito tabáquico, antecedente familiar de enfermedad renal. Carina Genta - Licenciada en Nutrición – UBA (MN: 8663 MP: 3854) NOTISerenare: Güemes 705 / Tel 421995 cmr.drapp.com.ar

NotiSerenare:

Marzo, mes del riñón

Por Lic. Carina Genta

