Berta Chudnobsky

La carne picada es siempre una opción para platos rápidos y económicos y se puede acompañar de distintas formas. Con esta receta tenemos todos los nutrientes necesarios y las hamburguesas se pueden frisar crudas y en otro momento hacer uso en sándwiches con tomate, lechuga y aderezos a gusto. Les cuento que esta semana estoy de festejo. En el marco de las celebraciones por el Día de la Mujer, los integrantes de la UCR de Mercedes me hicieron un mimo. Junto con otras 7 mujeres mercedinas, de otras disciplinas, me entregaron un reconocimiento "por mi tarea como difusora de la buena alimentación y de la cocina casera, fácil, económica y saludable, dando recetas a través de los medios de comunicación y talleres comunitarios". ¿Qué tul la abuela? ¡Hasta el próximo sábado! INGREDIENTES - 3/4 kg. de carne picada de vaca o de pollo - 2 huevos - 1manzana - 1 cebolla chica - 1zanahoria - 1/2 taza de avena tradicional - 1puñado de perejil picado - pan rallado - sal - 1 taza de agua tibia - orégano - 1 cucharadita chica de pimienta - 2 cucharadas de queso untable o de rallar o de los dos PREPARACIÓN Colocar la carne en el bols, junto con los huevos, la sal el orégano, la pimienta, el queso, la avena, la taza de agua, el perejil mezclar con un tenedor o con las manos, que quede una buena pasta. Pelar y rallar la manzana, la zanahoria y agregarlas. Poner la cebolla bajo la canilla y pelarla, rallarla y juntarla con la preparación, volver a mezclar todo para que tenga el sabor bien distribuido, si se animan probar un poquito para ver si no le falta sal. Colocar el pan rallado en el plato y mojarse las manos: tomar un poco, hacer bollitos del tamaño que les gusten, pasarlos completos por el pan, aplastarlos para que queden mas chatos y ponerlos en la fuente. Se pueden cocinar al horno, a la parrilla, a la plancha o fritos. Acompañadas con puré de batatas y cebollas caramelizadas. CEBOLLAS CARAMELIZADAS INGREDIENTES - 2 Kg de cebollas cortadas en juliana - 1 taza de azúcar - 2 tazas de vinagre de alcohol - 1 cucharada de sal fina - Tomillo, romero, eneldo, ciboulette a gusto PREPARACIÓN Lavar las cebollas y las hierbas, secarlas con papel de cocina. Pasar las hierbas por vinagre. Colocar todos los ingredientes en una cacerola y cocinar a fuego suave hasta que las cebollas estén tiernas y tomen un tono caramelo claro. Retirar y envasarlas en frascos esterilizados las que no se consuman en el día. Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com

La cocina de la abuela Berta:

Hamburguesas especiales con cebollas caramelizadas y puré de batatas

Por Berta Chudnobsky

