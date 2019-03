Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del sábado, 23/mar/2019. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del sábado, 23/mar/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: El Rincón del Tango:

Hoy; Héctor Luciano Stamponi

Por Raúl Berra Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C El Rincón del Tango:

Hoy; Héctor Luciano Stamponi

Por Raúl Berra







Hoy recordaré a un hijo pródigo de nuestra ciudad: Héctor Luciano Stamponi. No lograría dar cabal ubicación a Héctor Stamponi si no expresara que es uno de los valores fundamentales surgidos en la década del 40, con proyección al presente, en las sobresalientes aristas de su descollante personalidad. Brillante orquestador, exquisito pianista e inspiradísimo compositor. Todos atributos que lo ubican en línea de los grandes en la historia del tango. Nació en Campana, provincia de Buenos Aires, el 24 de diciembre de 1916. Realizó estudios musicales con el maestro Juan Elhert. Precisamente Elhert fue quien lo integró a un pequeño conjunto que dirigía, donde revistaban además Enrique Francini, Armando Pontier, Cristobal Herreros y el cantor René Di Pietro. Se traslada a Buenos Aires presentádose en la famosa matiné de Juan Manuel, en 1936. Enseguida se bifurcan las carreras artísticas de estos músicos. Stamponi, Francini y Pontier forman un trío de acompañamiento de los artistas de Radio Argentina. Posteriormente, Héctor Stamponi se incorpora ala orquesta dirigida por Federico Scorticatti, quien actuaba en Radio Stentor, en la temporada 1937-38. Este excelente conjunto que ofrecía la siguiente integración: al piano Héctor Stamponi, bandoneones: Federico Scorticatti, Domingo Triguero y Horacio Golino, violines: Victor Braña, Emilio Gonzalez y Ponzoni. Contrabajo: Fava. Era el mismo conjunto que por entonces grababa bajo la denominación de Orquesta típica Victor. Abandona Stamponila orquesta de Federico Scorticatti, registrando un breve pasaje por la orquesta de Miguel Caló, sin llegar a grabar discos. Se dedica entonces a la orquestación. En 1943 es el pianista de la orquesta de Antonio Rodio, viajando enseguida a Centroamérica como acompañante de la cancionista Amanda Ledesma. En México (1944) realiza música para películas y escribe dos tangos con Ernesto Cortázar: "Somos Dos" y "Cruz". Al regresar a Buenos Aires inicia estudios con el maestro Alberto Ginastera (armonía) y Julián Bautista (composición) (1946) y forma una excelente orquesta típica para cumplir un contrato, para grabar discos Victor. Guillermo Arbós que fuera posteriormente destacado integrante del dúo criollo Arbós-Narvaez, fue su primer cantor. Luego desfilarían Alberto Drames y Alfredo Arrocha. El ciclo de grabaciones culminó en 1949, en el curso del cual se presentaba ante los micrófonos de Radio Belgrano. Al dejar esta actividad sigue siendo solista de piano, acompañante e instrumentador. Todos los mas importantes intérpretes buscaron su colaboración. Sería muy larga la nómina que la simbolizamos con la mención de Charlo en festejadas presentaciones en Radio Splendid. En 1953, como muchos años antes lo hicieron Roberto Firpo y Cayetano Puglisi, Enrique Delfino, Agesilao Ferrazzano y Carlos Vicente Geroni Flores, actúa junto a Enrique Mario Francini formando un dueto de piano y violín. En algún caso se sumaba a ellos el excelente violoncellista José Bragato, han quedado testimonios discográficos de estos grandes músicos. En 1959, se forma el conjunto los violines de Oro del Tango dirigido por Francini y Stamponi, lo formaban además el contrabajo de Enrique Diaz y los violinistas: José Niesov, Adolfo Gendelman, Vicente Tagliacozzo, Simón Bajour, Luis Gutierrez del Barrio, Hugo Baralis y Juan Ghirlanda. Paralelamente forma un gran conjunto para respaldar un espléndido larga duración de Edmundo Rivero. En 1960 convoca otro selecto grupo de músicos para compañamiento del cantor Raúl Lavié, en 1963 musicaliza la película Carlos Gardel. Historia de un Idolo, forma luego diversos conjuntos para actuaciones públicas y radiales. A él le correspondió la música de la obra de Cátulo Castillo "El cielo de Barrilete". En 1964 obtiene el primer premio en un concurso de tango con "El Ültimo Café", con letra de Cátulo Castillo. Su carrera autoral comienza con el tango "Inquietud" en colaboración con Enrique Francini y letra de Oscar Rubens, grabado por la orquesta de Osvaldo Fresedo con el estribillo de Ricardo Ruiz, el 12 de julio de 1939. Sus obras que han llegado al disco superar el medio centenar. Daré una pálida idea de la magnitud de sus tangos instrumentales: "Festejador" (1951) "Romance y Tango" (1952) "Yunquitango" (1956). Como los tangos canción: "Junto a tu Corazón" "Que me van a hablar de Amor", "Triste Comedia", "Perdóname", "Alguien", "Quedémosnos aquí", "Yo quería ser feliz", "Llamarada Pasional", "Ventanal", "Canción de Ave María", sus valses surgen de algunos títulos que a partir de "Bajo un Cielo de Estrellas" y "Pedacito de Cielo" creados en colaboración con Enrique Francini prosiguen con "Flor de Lino", "Delantal", "Un Momento" y "Caricias Perdidas". El 3 de diciembre de 1997 fallece en Buenos Aires, Héctor Luciano Stamponi, dejando un recuerdo imborrable.





El Rincón del Tango:

Hoy; Héctor Luciano Stamponi

Por Raúl Berra

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: