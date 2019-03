La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 23/mar/2019 Desde Vamos Campana repudiaron que "la variable de ajuste sean los trabajadores"











ALEJO SARNA, REFERENTE DEL ESPACIO CIUDADANO.

Desde el espacio ciudadano Vamos Campana, que reúne a diversos sectores de la política local, repudiaron que "muchas empresas de la ciudad como la automotriz Honda, que hace unas semanas ponía en marcha regímenes de suspensiones, retiros voluntarios y hasta despidos, después anuncien con "bombos y platillos" inversiones millonarias para ampliar su producción. Realmente esto es contradictorio en cuanto a las razones que motivaron la suspensión de muchos trabajadores dejándolos en un clima de total incertidumbre. Por un lado dicen que "no pueden sostener la mano de obra", pero por el otro lado las mismas empresas hacen inversiones millonarias" señalaron desde Vamos Campana y agregaron que "en este sentido hay que reconocer el compromiso de las pequeñas y medianas empresas que a pesar de la difícil situación, hacen un gran esfuerzo para sostener a sus trabajadores. No sucede así con las grandes empresas que siempre cortan el hilo por lo más fino". "Desde nuestro espacio político, repudiamos estás prácticas que reafirman lo que nosotros venimos manifestando hace tiempo, y es que en momentos de estancamiento económico, la principal variable de ajuste sean los trabajadores. Sin lugar a dudas esto habla de la falta de responsabilidad social empresaria, pero a su vez de la ausencia del estado a la hora de defender los puestos de trabajo de la ciudad" manifestaron desde el Espacio Ciudadano. Para finalizar, desde Vamos Campana sostuvieron que "si bien sabemos que las causas de la delicada situación económica tiene que ver con las políticas nacionales, también creemos que los municipios no son ajenos a esta situación y que se deben generar todo tipo de estrategias que permitan reunirse con las empresas que están tomando este tipo de medidas con el fin de salvaguardar la mano de obra local. Como así también el municipio debería verificar si estás empresas que llevan a cabo suspensiones o retiros voluntarios, son beneficiarias de algún tipo de régimen de promoción industrial para hacerlo cumplir y evitar estas medidas que perjudican a los vecinos" señalaron desde el espacio y concluyeron "es fundamental que el municipio intervenga en estas situaciones para cuidar el empleo para las y los campanenses".

