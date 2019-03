Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del sábado, 23/mar/2019. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del sábado, 23/mar/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

CAIDA INDUSTRIAL La actividad industria sufrió en febrero un derrumbe del 9,2% en comparación con igual período del año pasado y lleva casi un año de datos negativos, según un informe de la consultora de Orlando Ferreres. De esta manera, el primer bimestre cerró con una baja del 8,7% contra igual período de 2018, indicó el Centro de Estudios Económicos (CEE). La medición desestacionalizada registró una merma de 0,3% contra enero anterior. "La actividad industrial siguió durante febrero rozando el piso en el que se encuentra desde noviembre, llegando al undécimo mes consecutivo de variaciones interanuales en rojo", alertó la consultora. RATIFICADO La Cámara Federal de Mar del Plata rechazó hoy la primera recusación que motorizó el fiscal Carlos Stornelli contra el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que lo citó a indagatoria para interrogarlo en la causa en la que se investiga una supuesta red de espionaje que usaba información para extorsionar. La decisión implica un respaldo al juez de Dolores por parte de sus superiores, Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza, que entendieron que no había habido ni prejuzgamiento ni parcialidad, como alegaba la defensa de Stornelli, cuando el fiscal de la causa de los cuadernos fue citado a indagatoria. DE REGRESO La expresidenta Cristina Kirchner volvió esta mañana a la Argentina, luego de haber viajado a Cuba en donde fue a visitar a su hija Florencia. La joven estuvo bajo tratamiento por una obstrucción linfática y se quedó en la isla. La exmandataria había compartido en sus redes sociales el parte médico de Florencia. En el documento se asegura que tuvo un "trastorno de estrés postraumático" que le provocó, entre otras complicaciones, un linfedema. NUEVA RUTA DE LA SEDA Empresarios chinos e italianos firmaron ayer en Roma acuerdos de colaboración en turismo, infraestructuras, comercio y banca, para implementar sus relaciones económicas, en el marco de la visita que está realizando el presidente de China, Xi Jinping, a Italia. El mandatario chino ha viajado a Roma para firmar mañana con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, un memorando de entendimiento con el que el país peninsular apoyará la iniciativa de la nueva Ruta de la Seda, conocida como "Belt and Road Initiative" (BRI). El entendimiento generó malestar en los Estado Unidos, que teme que así China incremente su influencia en Occidente. MUERTE EN EL SET Justin Carter, un popular cantante de country oriundo de Texas, falleció a los 35 años el sábado, luego de dispararse accidentalmente en el rostro con un arma que formaba parte de la iconografía de su nuevo video. El trágico hecho se produjo en pleno set de filmación en la casa del artista, cuya carrera estaba adquiriendo mayor popularidad gracias al lanzamiento del single "Love Affair", y a la firma de un importante contrato discográfico que había obtenido tras años de formar parte del circuito independiente.

