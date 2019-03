Al no arrancar el MX del Norte, un nuevo campeonato toma forma y pone primera este fin de semana en Navarro. En un año tormentoso en lo económico, el Motocross no quedo ajeno a esta realidad y ante la no realización del presente campeonato por parte de la categoría MX del Norte, por la decisión de sus dirigentes de no arrancar, pilotos y equipos comenzaron a buscar una alternativa, que está naciendo gracias a un grupo de entusiastas que desde la ciudad de Navarro le ponen el pecho al triste momento e intentan hacer algo para no dejar que todo llegue al final menos deseado. Por esto, este fin de semana en la misma ciudad de Navarro se arranca con un campeonato que seguramente irá tomando forma con el paso del tiempo y la predisposición que tengan quienes forman parte del mismo para que esto vaya creciendo. Los pilotos de Zárate, Valentino y Diego Lacognata (padre e hijo), al igual que los hermanos Marcos y Julián Garrido, de nuestra ciudad, estarán en esta competencia para, desde su lugar, aportar lo suyo en este arranque que ya cuenta con la fiscalización de FEBOM, que le da un tinte aún mayor por su respaldo. El principio de calendario involucra a escenarios como Zárate, Guernica, Bragado y Navarro, al tiempo que se comienzan a marcar otras posibilidades para visitar a lo largo del año. El nuevo campeonato tendrá diferentes clases, contando con las ya conocidas Master, 85cc, Intermedia, Debutantes, Promocional y Experto. Como para que desde las distintas edades o capacidades tengan la clase acorde. Será, sin dudas, un arranque a todo pulmón, pero con las ganas que siempre existen en una disciplina deportiva como ésta.

LOS HERMANOS MARCOS Y JULIÁN GARRIDO DIRÁN PRESENTES EN NAVARRO.



Motocross:



