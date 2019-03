EL PRIMER XV DEL AÑO Para este primer encuentro del año frente a Virreyes, el head coach del Club Ciudad de Campana, César Gigena, confirmó la siguiente alineación inicial: 1-Gabriel Pujol, 2-Tomás Tourn, 3-Alan González; 4-Andrés Moreno, 5-Franco Casanova; 6-Carlos Díaz (capitán), 7-Bruno Calle, 8-Adrián Lugo; 9-Martín Lescano, 10-Juan Calvi; 11-Franco Barco, 12-Julián Agostino, 13-Franco Pittari,14-Franco Velázquez; y 15-Facundo Cerdá. Luego del ascenso conseguido el año pasado, el Tricolor sale a la cancha para afrontar una nueva temporada de la URBA. Consolidarse en la categoría es el primer objetivo. El rugby del Club Ciudad de Campana vivió un gran 2018 con el ascenso que logró a la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). Y ahora le llegó la hora de salir a defender ese logro: esta tarde, desde las 15.30 horas, el plantel superior recibirá a Virreyes por la primera fecha de una temporada que será muy larga (26 fechas) y en la que el Tricolor buscará consolidarse en la categoría. El campeonato de la Segunda División que comienza hoy cuenta con 14 equipos que jugarán todos contra todos a dos ruedas. Y en esta primera fecha, además de Ciudad de Campana vs Virreyes, también se disputarán los siguientes partidos: Las Cañas vs Mercedes Rugby, Del Sur vs Gimnasia de Ituzaingó, Los Cedros vs Varela Junior, Tiro Federal de San Pedro vs Club Argentino, San Miguel vs La Salle y Atlético Chascomús vs El Retiro. La primera rueda se extenderá hasta el 6 de julio, mientras que la segunda comenzará el 13 de julio y finalizará el 2 de noviembre, con un receso de dos semanas entre las fechas 22 y 23 por el comienzo del Mundial de Japón 2019. Una vez finalizadas las 26 fechas, los dos primeros ascenderán directamente a Primera "C", mientras el tercero y cuarto de la tabla clasificarán para jugar repechajes también por el ascenso. En tanto, la lucha por la permanencia también tendrá cuatro lugares calientes: los dos últimos de las posiciones descenderán directamente a Tercera División, mientras que los ubicados en los puestos 11 y 12 deberán jugar repechajes con equipos de la categoría inferior. Para afrontar este campeonato, el plantel superior del CCC comenzó a trabajar en febrero: "La pretemporada fue de menor a mayor, con un grupo que se fue consolidando e incrementando con el transcurrir de las semanas", explicó el head coach César Gigena. "Este año, la pretemporada fue más corta, porque el arranque del campeonato es antes, pero no quisimos empezar en enero porque la temporada es muy larga. Así, vamos a ir teniendo algunos bloques físicos y la mejor versión del equipo, creemos, va a aparecer con el correr del torneo", agregó en diálogo con La Auténtica Defensa. Durante esa preparación, el Tricolor afrontó dos amistosos: uno contra Tiro Federal de San Pedro y otro frente a Los Molinos. "Los amistosos nos sirvieron para tener ritmo y darnos cuenta dónde estábamos parados, qué conceptos teníamos afianzados y cuáles debíamos refrescar. En el plan de juego cambiamos algunas cosas y creo que vamos a llegar bien al inicio del campeonato. Obviamente, esperamos ir creciendo como equipo a lo largo del año y llegar con todas las energías a los momentos más importantes", cerró Gigena a horas del debut en el campeonato de Segunda División de la URBA.

DURANTE LA PRETEMPORADA, EL CCC DISPUTÓ DOS AMISTOSOS: VENCIÓ A TIRO FEDERAL DE BARADERO Y CAYÓ CONTRA LOS MOLINOS.



Rugby:

Ciudad de Campana recibe a Virreyes en el inicio del campeonato de Segunda División

