Es lo que Hay ganó los puntos y sigue como único líder. Hoy se juega la 9ª jornada, que será la anteúltima de la primera fase. El Torneo "Pink" de Fútbol 5 Femenino que se disputa en el complejo La Barranca sigue avanzando: se disputó la octava fecha y ahora solo restan dos jornadas para completar la primera fase y definir los equipos clasificados a la Copa de Oro y a la Copa de Plata. En ese sentido, el líder Es lo que Hay y su escolta Plan B ya tienen su lugar entre las mejores cuatro. En esta octava fecha, las punteras no salieron a la cancha por la no presentación de Las Panteras. Mientras que Plan B derrotó 6-3 a Real Bañil con goles de Carolina Galeano (2), Rocío Palau (2), Melanie Correa y María Duarte. Para las perdedoras anotaron Sofía Chessini, Débora González y Romina Escobar. En esta jornada, además, De Taquito consiguió una importante victoria por 4-1 sobre Las Chimuelas y ahora solo necesito un punto más para clasificar a la Copa de Oro. Los goles del triunfo fueron marcados por Ivana Ojeda (2), Lía Di Stéfano y Norma Vilches, mientras que Telma Peral descontó para Las Chimuelas. Finalmente, Hierros Campana venció 7-1 a El Rejunte y sigue con chances de llegar a la Copa de Oro. Sus goles los marcaron Gimena Sauco (5) y Adriana Preiser (2), mientras que Virginia Franco anotó para El Rejunte. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Es lo que Hay, 18 puntos; 2) Plan B, 15 puntos; 3) Real Bañil y De Taquito, 12 puntos; 5) Hierros Campanas y Las Ronaldas, 9 puntos; 7) Las Chimuelas, 6 puntos; 8) El Rejunte y Las Panteras, 1 punto. Y hoy sábado, por la novena fecha se medirán Real Bañil vs De Taquito (16.00), Plan B vs El Rejunte (17.00), Las Ronaldas vs Es lo que Hay (18.00) e Hierros Campanas vs Las Panteras (19.00). Quedan libres Las Chimuelas. En tanto, las goleadoras del certamen son: 1) Carolina Galeano (Plan B), 25 goles; 2) Rocío Palau (Plan B), 18 goles; 3) Marcela Sánchez (Es lo que Hay), 17 goles; 4) Romina Vincent (Es lo que Hay) y Adriana Preiser (Hierros Campana) 12 goles.



EL TORNEO SE DISPUTA EN EL COMPLEJO LA BARRANCA (FOTO: CAMPANAARGENTINA).



Fútbol 5 Femenino:

Se disputó la 8ª fecha del Torneo Pink

