El plantel viaja esta tarde, después de su último entrenamiento en nuestra ciudad. Cristian González ingresaría por el suspendido Fernando Alarcón, aunque podría más variantes respecto a la última presentación en el campeonato. La Copa Argentina ya quedó atrás para el plantel de Villa Dálmine, que esta tarde realizará en nuestra ciudad su último entrenamiento antes de partir rumbo a su próximo desafío: el trascendental partido que disputará mañana domingo como visitante frente a Agropecuario de Carlos Casares por la 21ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional. Será en horas de la tarde, cuando el DT Walter Nicolás Otta termine de definir cuestiones tácticas para afrontar este compromiso ante el Sojero. Luego, los 18 convocados y el cuerpo técnico partirán rumbo a 9 de Julio, ciudad ubicada a 55 kilómetros de distancia de Carlos Casares, donde la delegación Violeta quedará concentrada a la espera del partido que se jugará mañana a las 19 horas en el estadio Ofelia Rosenzuaig. En cuanto a la formación titular, "Nico" deberá realizar un cambio obligado por la suspensión de Fernando Alarcón (debe cumplir una fecha por la expulsión sufrida ante Gimnasia de Mendoza). Todo indica que Cristian González ocupará su lugar y formará zaga central con Mauro Martínez. Sin embargo, podría haber más variantes en la alineación, dependiendo incluso del sistema táctico que presente el equipo de nuestra ciudad. Porque no sorprendería que Otta se decante por un mediocampo reforzado, como ya lo hizo ante Platense en su última salida como visitante y también en Copa Argentina frente a San Martín de San Juan. En ese caso, Renzo Spinaci (de buen partido en La Plata) podría ser una alternativa y Martín Comachi dejaría la titularidad. A su vez, el buen rendimiento de David Gallardo en Copa Argentina también podría abrirle una oportunidad en el once inicial, aunque es una chance menos probable, sobre todo porque Lucas Cuevas (quien no fue convocado ante San Martín) llega descansado para afrontar el desgaste que exige la banda. FECHA EN MARCHA Anoche, al cierre de esta edición se ponía en marcha el capítulo 21 del campeonato de la Primera B Nacional con el duelo que disputaban Instituto y Los Andes en Córdoba. Hoy la programación continuará con cuatro encuentros: Arsenal vs Gimnasia de Mendoza (14.30), Chacarita vs Guillermo Brown de Puerto Madryn (16.00), Temperley vs Atlético Rafaela (19.00) y Santamarina de Tandil vs Central Córdoba de Santiago del Estero (20.30).

Primera B Nacional:

Villa Dálmine se concentra en 9 de Julio de cara a su choque de mañana con Agropecuario

