Hoy comenzará el campeonato de Divisiones Juveniles de la Primera B Nacional que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y que tendrá a Villa Dálmine debutando frente a All Boys por la primera fecha de la Zona A que también integran Almagro, Atlético Rafaela, Camioneros, Chacarita Juniors, Defensores de Belgrano, Los Andes, Olimpo de Bahía Blanca y Quilmes. El otro grupo "metropolitano" será la Zona B, en la que participarán Arsenal de Sarandí, Brown de Adrogué, Deportivo Morón, Ferro Carril Oeste, Flandria, Instituto de Córdoba, Nueva Chicago, Platense, Sarmiento de Junín y Temperley. La Zona C, por su parte, agrupará equipos "cuyanos" y allí jugarán: Deportivo Maipú de Mendoza, Estudiantes de Rio IV (Córdoba), Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Independiente Rivadavia de Mendoza, Juventud Unida Universitario de San Luis y Sportivo Estudiantes de San Luis. Mientras que la Zona D reunirá a Boca Unidos de Corrientes, Chaco For Ever, Crucero del Norte de Misiones y Sarmiento de Resistencia (Chaco). Hoy, en este arranque, los chicos Violeta se dividirán para enfrentar a All Boys: las divisiones mayores (4ª, 5ª y 6ª) jugarán como visitantes, mientras que las menores (7ª, 8ª y 9ª) lo harán como locales en el predio Héctor Fillopski desde las 9 de la mañana. Luego, el fixture marca que Villa Dálmine enfrentará a Quilmes en la 2ª fecha; a Chacarita en la 3ª; a Atlético Rafaela en la 4ª; a Los Andes en la 5ª; a Olimpo (BB) en la 6ª; a Defensores de Belgrano en la 7ª; a Camioneros en la 8ª; y a Almagro en la 9ª.

LOS JUVENILES VIOLETAS EMPIEZAN SU TEMPORADA EN AFA.



Villa Dálmine:

Hoy arrancan los Juveniles

