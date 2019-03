Luego de la derrota en Copa Argentina ante San Martín (SJ), el Entrenador Violeta se manifestó "orgulloso" del plantel. La mirada de un entrenador siempre es mucho más amplia en su análisis. Así, a pesar de manifestar "mucha bronca" por la eliminación sufrida en Copa Argentina ante San Martín de San Juan, Walter Nicolás Otta también remarcó "el orgullo" que le generó el rendimiento de su equipo y, en especial, de los jugadores que no venían teniendo minutos en el campeonato de la Primera B Nacional (casos de Marcos Martinich, David Gallardo y Fabricio Brener). "Es una derrota dolorosa, porque quedamos eliminados cuando hicimos méritos como para no haber perdido por lo menos. Por eso nos da mucha bronca. Pero al mismo tiempo estamos orgullosos del plantel, de los jugadores que no venían jugando y les tocó jugar en esta oportunidad. Ojalá el rendimiento que ellos tuvieron y la competencia interna que vienen dando se vea reflejado con un premio como lo sería la clasificación al Reducido", expresó el DT en diálogo como FM Radio City. "No hay que subestimar a este plantel, porque si este plantel hace las cosas bien puede pelear en grande. Estamos convencidos que tenemos material para dar pelea para meternos en el Reducido", aseguró posteriromente. Y en el análisis de la actuación de su equipo en cancha de Gimnasia (LP), "Nico" destacó lo realizado en el primer tiempo: "Enfrentamos a un equipo de la Superliga y no me acuerdo de una sola situación de riesgo para ellos. En esa primera parte manejamos la pelota, fuimos superiores y tuvimos dos chances claras. Después, también tuvimos la de (Germán) Lesman en el arranque del segundo tiempo y minutos después ellos nos convirtieron en la primera que tuvieron. Y en el tramo final fuimos a buscar el empate y el partido fue nuestro, más allá de que ellos nos generaron alguna otra chance. Creo que merecimos más", explicó.

OTTA CONTÓ QUE LA ELIMINACIÓN “DOLIÓ MUCHO" PORQUE VILLA DÁLMINE "MERECIÓ MÁS".



DT de Villa Dálmine:

Otta; "Tenemos material para dar pelea"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: