INESPERADA DERROTA En el regreso de Lionel Messi, la Selección Argentina perdió ayer 3-1 frente a Venezuela en un partido amistoso disputado en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. La Vinotinto sorprendió de arranque y a los 5 minutos, Salomón Rondón marcó el 1-0; luego en el final de esa primera mitad, Jhon Murillo amplió la ventaja. Y a los 30 del complemento, Josef Martínez estableció el definitivo 3-1 después del descuento de Lautaro Martínez a los 13 del complemento. El combinado nacional, dirigido por Lionel Scaloni, formó con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Gabriel Mercado, Juan Foyth, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Gonzalo Martínez. Luego, en el arranque del ST ingesaron Walter Kanneman (por Mercado), Domingo Blanco (por Lisandro Martínez) y Matías Suárez (por G. Martínez). Posteriormente lo hicieron: Darío Benedetto (por Lautaro Martínez) y Robert Pereyra (por Lo Celso). AMISTOSO INTERNACIONALES Ayer, además, se disputaron otros tres encuentros amistosos en esta fecha FIFA: Colombia le ganó 1-0 a Japón con gol de Radamel Falcao; Corea del Sur superó 1-0 a Bolivia; y Perú también venció por la mínima a Paraguay. Hoy, en tanto, Brasil se medirá con Panamá. ELIMINATORIAS EUROCOPA En la continuidad de la primera fecha de las Eliminatorias para la Eurocopa 2020, ayer se registraron los siguientes resultados en el "viejo continente": Inglaterra 5-0 República Checa; Moldavia 1-4 Francia; Portugal 0-0 Ucrania; Bulgaria 1-1 Montenegro; Luxemburgo 2-1 Lituania; Albania 0-2 Turquía; y Andorra 0-2 Islandia. JUEGA SAN LORENZO En un partido postergado de la 18ª fecha de la Superliga, San Lorenzo de Almagro enfrentará esta noche como visitante a Colón de Santa Fe desde las 20 horas. Ayer, el Ciclón fue sancionado por la organización de la Superliga con la quita de 6 puntos y la imposibilidad de sumar refuerzos debido a irregularidades que fueron halladas en sus declaraciones juradas. COPA ARGENTINA Por la primera fase del certamen, Godoy Cruz de Mendoza enfrentará hoy a Deportivo Armenio (que milita en la Primera C) en un partido que se jugará desde las 17.10 horas en el estadio de Instituto de Córdoba. El ganador de este duelo se enfrentará en 16vos de Final con el vencedor del cruce entre Huracán y Unión de Sunchales. PRIMERA B METRO Hoy se pondrá en marcha la 30ª fecha con tres partidos: Tristán Suárez vs Fénix (16.00), Acassuso vs Estudiantes (19.00) y Atlanta vs All Boys (19.05 por TyC Sports). PRIMERA C En la continuidad de la 29ª fecha, Luján igualó ayer 0-0 con Midland como local. En tanto, hoy jugarán: Villa San Carlos vs Berazategui, Central Córdoba (R) vs Victoriano Arenas, Ituzaingó vs Excursionistas y Lamadrid vs San Martín (B). PRIMERA D La 23ª fecha comenzó ayer con el triunfo como visitante de Defensores de Cambaceres (13º con 21 puntos) por 2-0 sobre Deportivo Paraguayo (14º con 21). Y continuará hoy con el encuentro que disputarán Real Pilar (3º con 34) y Central Ballester (12º con 21). Puerto Nuevo queda libre este fin de semana.

