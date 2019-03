Nena de 7 años fue atropellada por una moto en barrio El Destino

Ocurrió ayer en la calle French, casi Villegas. Los vecinos increparon al motociclista, que debió ser retirado del lugar por la Policía. Lo acusaban de circular a gran velocidad. Una menor de 7 años que cruzaba la calle fue chocada por un motociclista a bordo de una Honda XR 150. El hecho ocurrió este sábado sobre la calle French antes de su cruce con Villegas, barrio El Destino. Según vecinos, la motociclista se trasladaba a alta velocidad. De hecho, tras impactar contra la niña, fue a parar debajo de un Ford Fiesta estacionado en la entrada de un garaje. La niña de 7 años debió ser trasladada de urgencia al Hospital Municipal San José por personal médico del SAME. Presentaba politraumatismos y sangrado en la nariz. En el lugar se presentó además la Policía Bonaerense, que debió calmar a los vecinos que se nuclearon alrededor del motociclista con la intención de golpearlo. Entendían que su imprudencia había sido la causa del accidente. El hombre, de aproximadamente 30 años e identificado como Mario Gamarra, debió ser retirado de la zona a bordo de un patrullero. En principio, los papeles de su rodado estarían en regla. Quienes debieron también presentarse en la Comisaría fueron los titulares del Ford Fiesta impactado por la moto: radicaron la denuncia por los daños que recibió su auto.

La moto Honda fue a parar contra un Ford Fiesta estacionado en la vereda.





La Policía debió llevarse al motociclista debido a que la indignación de los vecinos prometía cobrar represalias.

#Dato [Hilo] El accidente donde la Honda XR chocó a la niña de 7 años ocurrió en calle French sentido a Villegas. Se hizo presente el móvil zona 1, Of Caleau, Of Lopez. El móvil zona 3 trasladó al motociclista Mario Gamarra a Comisaría, dado que lo querían linchar. pic.twitter.com/BSVs1rJOWt — Daniel Trila (@dantrila) 23 de marzo de 2019 #Dato atropelló a una menor. Un hombre de aprox 30 años en una Honda XR 150 a alta velocidad chocó a una menor de 7 años que cruzaba la calle, la moto quedó bajo un Ford Fiesta estacionado. SAME trasladó a la niña al con politraumatismos, sangrado de nariz y rodilla. [hilo] pic.twitter.com/PslFYk3MjB — Daniel Trila (@dantrila) 23 de marzo de 2019

Nena de 7 años fue atropellada por una moto en barrio El Destino

