UN ARRANQUE CALIENTE El inicio de la 21ª fecha dejó resultados que marcan lo difícil que será cada una de las peleas abiertas en este campeonato. En cuanto al ascenso directo, Arsenal todavía no quiere bajarse: derrotó 3-1 como local a Gimnasia de Mendoza (sigue sin poder ganar de visitante) y se ubicó como escolta a dos puntos de Sarmiento de Junín. Igualmente, sus chances son menores porque aùn debe quedar libre. En cuanto al Reducido, Temperley venció 2-1 en Turdera a Atlético Rafaela y alcanzó el 7º puesto, mientras que Central Córdoba de Santiago del Estero logró un enorme triunfo al vencer 2-1 como visitante a Santamarina de Tandil (doblete de Javier Rossi para dar vuelta el partido) y, de esa manera, trepó hasta el 5º puesto. La fecha se inició el viernes, con la victoria 1-0 de Los Andes como visitante sobre Instituto que dejó a Quilmes en zona de descenso directo. En tanto, ayer, Chacarita venció 3-1 como local a Guillermo Brown (PM). La programación continuará hoy con seis partidos: Deportivo Morón vs Nueva Chicago (15.05; TyC Sports); Independiente Rivadavia vs Ferro Carril Oeste (17.00); Gimnasia (J) vs Almagro (17.00); Agropecuario vs Villa Dálmine (19.00); Mitre vs Olimpo (21.00); y Defensores de Belgrano vs Platense (21.10). Y se cierra mañana lunes con Quilmes vs Brown de Adrogué (21.05).

Desde las 19 horas enfrenta como visitante a Agropecuario, en un duelo de dos equipos que luchan por consolidarse en zona de clasificación al Reducido. En el Violeta, González va como titular y quedan dos dudas en la alineación titular. Villa Dálmine entrará hoy en la recta final del campeonato de la Primera B Nacional: desde las 19 horas enfrentará como visitante a Agropecuario en el primero de los cinco partidos que le restan para cerrar un torneo que lo tiene como protagonista en la lucha por clasificar al Reducido por el segundo ascenso a la Superliga. Y en ese sentido, el encuentro de esta tarde tiene mucho valor, porque enfrentará a un rival directo, que tiene apenas un punto menos (el Violeta suma 30 unidades, mientras el elenco de Carlos Casares, que todavía no quedó libre, acumula 29). Por eso, sostener esa diferencia asoma como un objetivo importante para el conjunto dirigido por Walter Nicolás Otta, sobre todo en esta lucha que involucra a 14 equipos, pero que solamente pareciera tener seis cupos disponibles. Villa Dálmine llega a este compromiso precedido de una muy buena racha en el campeonato (seis triunfos, un empate y una derrota en sus últimas ocho presentaciones) y por una injusta eliminación en Copa Argentina frente a San Martín de San Juan. De ese último encuentro, Otta se llevó conclusiones positivas respecto al sistema táctico utilizado (4-1-4-1) y también sobre algunos nombres propios, como el de David Gallardo, la mejor figura que tuvo ante el elenco sanjuanino. Y justamente, de esas conclusiones nacen las dos dudas que existen en torno a la siempre bien guardada formación Violeta. Si "Nico" vuelve a optar por el mismo sistema táctico, Renzo Spinaci podría ingresar por Martín Comachi, tal como sucedió en el último cotejo como visitante frente a Platense. Y si decide darle continuidad a Gallardo, el "Villano" ingresaría en lugar de Lucas Cuevas. Después, el cambio cantado es el ingreso de Cristian González por el suspendido Fernando Alarcón (debe cumplir una fecha) en la zaga central, por lo que la probable alineación del equipo de nuestra ciudad para esta tarde sería: Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Cristian González, Gastón Martínez, Juan Ignacio Alvacete; Cuevas o Gallardo, Matías Ballini, Emanuel Molina, Mariano Miño; Comachi o Spinaci e Ijiel Protti. La nómina de 19 convocados (uno quedará fuera del banco) se completa con Juan Ignacio Dobboletta, Agustín Bellone, Marcos Martinich, Federico Recalde, Fabricio Brener y Germán Lesman. Por su parte, Agrope-cuario llega a este compromiso después de haber caído en Mendoza frente a Gimnasia y sabiendo que su margen es menor, dado que todavía tiene que quedar libre. Para recibir al Violeta, además, Felipe De la Riva tendrá dos bajas importantes porque Exequiel Narese y Jonatan Blanco deben cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas. Así, la probable formación del Sojero para hoy sería con Germán Salort; Nahuel Gómez, Lucas Vesco, Ezequiel Parnisari, Franco Colela; Tomás Fernández, Gonzalo Papa, Brian Blando, Nicolás Talpone; Cristian Barinaga y Gonzalo Urquijo. El partido, correspondiente a la fecha 21, comenzará a las 19 horas y se jugará en el estadio Ofelia Rosenzuaig bajo el arbitraje de Pablo Dóvalo.

ANTES DE PARTIR RUMBO A 9 DE JULIO, DONDE CONCENTRÓ AYER, EL PLANTEL VIOLETA ALMORZÓ EN LA CATEDRAL RESTO BAR. UN ÚNICO ANTECEDENTE Villa Dálmine y Agropecuario se enfrentaron una sola vez hasta el momento. Fue el 17 de febrero de 2018, por la 15ª fecha de la Primera B Nacional 2017/18, cuando el elenco de Carlos Casares se impuso por 2 a 1 como local con goles de Exequiel Narese y Martín Prost, ambos en el primer tiempo. Luego, sobre el cierre del partido, Martín Perafán le desvío un penal a Jonathan Blanco y, al minuto, Marcos Rivadero anotó el descuento para el Violeta. Posteriormente, Santiago Giordana y Favio Durán (ya en tiempo adicionado) tuvieron chances para empatarlo, pero no pudieron concretar y Villa Dálmine (dirigido por entonces por Felipe De la Riva, hoy DT de Agropecuario) se volvió con las manos vacías a Campana. DEBUTARON LOS JUVENILES Por la primera fecha de la Zona A del Torneo de Juveniles de la Primera B Nacional que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Villa Dálmine se midió ante All Boys en una jornada en la que obtuvo dos victorias, un empate y tres derrotas. Los resultados y goleadores fueron los siguientes: -Cuarta Divisón: All Boys 0 – Villa Dálmine 0. -Quinta División: All Boys 3 – Villa Dálmine 0. -Sexta División: All Boys 6 – Villa Dálmine 1. -Séptima División: Villa Dálmine 1 (Valentín Carlucci) – All Boys 0. -Octava División: Villa Dálmine 2 (Lucas Muñoz y Federico Lambardi) – All Boys 1. -Novena División: Villa Dálmine 0 – All Boys 4.

EL FESTEJO DE LA SÉPTIMA DIVISIÓN, QUE VENCIÓ 1-0 AL ALBO COMO LOCAL CON GOL DE VALENTÍN CARLUCCI.



