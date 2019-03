Vecinos vuelcan en un Clio, en Panamericana

Ocurrió ayer a la altura del kilómetro 67 de la autopista mano a Rosario. Un Renault Clio con dos vecinos a bordo despistó y volcó sobre un costado de la Panamericana a la altura del kilómetro 67 mano a Rosario. Sus dos ocupantes, identificados como Fabián Farías (16) y Sandra Guzmán (22), ambos domiciliados en el barrio Las Praderas, debieron ser trasladados por unidades médicas del SAME al Hospital Municipal San José. En el lugar el Clio permaneció recostado sobre uno de sus lados, visiblemente dañado y con autopartes desperdigadas a su alrededor. Del operativo de emergencia también participaron Bomberos Voluntarios, los móviles de zona 3 y 5 del Comando Patrulla y personal de Autopistas del Sol. No trascendieron las causas del accidente ni si hubo otro vehículo involucrado en la maniobra que lo ocasionó.

Participaron cuatro equipos de emergencia pertenecientes a Policía, Bomberos, SAME y Autopistas del Sol.

#Dato [hilo] el Renault Clio que volcó en #Panamericana Km67 quedó en el espacio verde lado Otamendi. trasladados: Farías Fabian (16 años) Inconsciente, SAME 3 a cargo doctor Jeferson Gustavo. Guzman Sandra Esther (22 años)

Movil 43 de Bomberos a cargo del mayor Oscar Valdez pic.twitter.com/xjwqloyLdB — Daniel Trila (@dantrila) 23 de marzo de 2019 #Ahora vuelco de un Renault Clio en #Panamericana km67 mano a provincia. Los ocupantes del vehículo, vecinos de Las Praderas, fueron trasladados por SAME y por el móvil 47 de rescate de Bomberos Voluntarios de #Campana, Comando zona 5 y zona 3, Autopistas [hilo] pic.twitter.com/incEPSRbL1 — Daniel Trila (@dantrila) 23 de marzo de 2019

