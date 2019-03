Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del domingo, 24/mar/2019. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del domingo, 24/mar/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: El talento tiene premio Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Ayax Bader, experto en Animación 3D y Efectos Especiales, envió su video y ganó una beca de la española Pompeii. En pocos días se va a recorrer Europa un mes, con todo pago. "Me sorprendió muchísimo haber ganado", contó. "Pompeii surgió a raíz de un viaje que hicimos cuatro amigos por España vendiendo las zapas que habíamos diseñado cuando aún estábamos en la universidad. Con una furgoneta prestada empezamos a recorrer ciudades y a vender gracias al boca oreja. Pero aunque nos encantaba vender, lo que más disfrutábamos era la experiencia de descubrir lugares y personas nuevas. A raíz de esta experiencia nos dimos cuenta que en ese año habíamos aprendido mucho más que en cualquier otro de nuestra vida. Y lo habíamos hecho viajando", dice la web de la española Pompeii. Así, los cuatro amigos decidieron crear una beca en la que año a año ofrecen tres viajes: un mes recorriendo Europa; dos meses recorriendo Europa y Latinoamérica; o tres meses por Europa y Asia. Si bien la mayor parte del itinerario es libre, la única condición a respetar es visitar "sí o sí" los lugares que los dueños de Pompeii consideran que no pueden ser pasados por alto. El requisito para postularse es enviar un video explicando por qué se quiere viajar. "La verdad es que mandé mi video sin mucha fe, y me sorprendió muchísimo haber ganado el mes en Europa. Además de no haber recorrido tanto, elegí esa opción porque soy casado y tengo una hija. Me pareció que no podía faltar más de un mes en casa…", dice Ayax Bader (31), experto en Efectos Especiales y Animación 3D, sentado en su estudio de la calle 25 de Mayo 872. DESTINO "Atención: estamos en Argentina y tiene que ser realizable", dijo el profesor de cine cuando les propuso a Ayax y sus compañeros presentar un corto para evaluarlos. "Estudiaba Dirección de Cine en San Telmo y ahí me di cuenta que estábamos demasiado lejos de poder trabajar de eso. Por eso largué la carrera a la mitad", dice y explica que ahí decidió comenzar la carrera de Comunicación Audiovisual; pero ya tenía bastante de guión y dirección en mi mochila". Finalizada la carrera, y haciendo sus primeros sociales en Campana, Ayax decidió probar suerte enviando su currículum a las productoras activas de ese momento y lo convocaron de Pepper Melon. "Sos lo que estamos buscando, ¿Quién te avisó?", le dijo uno de los dueños quien hacía pocos días había hecho correr la voz en el ambiente. Ayax dijo algo así como que le había dicho el amigo, de un amigo, de un amigo… y quedó. Pepper Melon se dedicaba primordialmente a la animación 3 D y tenía que generar una publicidad de Universal Studios para Latinoamérica. El rol de Ayax era aportar los puntos de vista desde el lenguaje de cine. "Trabajan mucho en equipo y fomentan el intercambio de conocimientos específicos entre sus empleados. Así, fue que yo le enseñé cine a un tipo de la productora; y él me enseñó After Effects… pasaron los meses y cuando se dieron cuenta que ya mi único rol en el lugar era enseñar cine, me invitaron gentilmente a irme", dice con una sonrisa. Hoy, ya un experto en Animación y Efectos 3 D, el 15% de los ingresos de Ayax corresponden a trabajos para el exterior que consigue gracias a la difusión de sus videos en las redes. De hecho, "Fantasma", suma más de 10 millones de visualizaciones en YouTube sólo en China. "Lo hice por hobbie, y no lo firmé porque no me pareció importante. Hoy me arrepiento como loco, pero me abrió muchos caminos", concluye.

“CONOCER NUEVAS CIUDADES, O MONUMENTOS, O CULTURAS REALMENTE TE ABRE LA CABEZA", DICE AYAX EN EL VIDEO QUE ENVIÓ A POMPEII "SIN MUCHA FE", SEGÙN LE CONTÒ A LA AUTENTICA DEFENSA.



