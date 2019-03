La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 24/mar/2019 Tener memoria y honrar la verdad, es el camino hacia una sociedad más justa

El 24 de marzo de 1976 marcó la historia reciente de nuestro país. En la madrugada de ese día, se efectuó el último golpe militar en contra de un gobierno constitucional. Y así comenzaba una de las épocas más oscuras de la Argentina, caracterizada por una constante violación de los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad. El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia es la fecha en la que se conmemoran los tristes acontecimientos signados por el terrorismo de Estado bajo ese gobierno de facto. Es un llamado a la reflexión, porque tener memoria y honrar la verdad es el camino hacia una sociedad más justa. Es lo que nos permite resignificar el presente y pensar el futuro, con la premisa de aquello que no queremos que se repita "Nunca Más". "Nunca Más" es el mandato de lo que no queremos ser y el precepto con el que tenemos el deber de educar a las futuras generaciones; construyendo pilares basados en el respeto, la democracia y el pleno ejercicio de los derechos humanos. Y es precisamente con esta mirada que nos enfocamos en delinear políticas públicas, basadas en una sociedad más justa e igualitaria. Desde el inicio de la gestión del intendente Sebastián Abella venimos realizando un fuerte trabajo para acompañar la formación de los jóvenes desde múltiples perspectivas. Y en lo que respecta a esta temática, bajo la consigna de "Memoria, Verdad y Justicia", coordinamos numerosas visitas educativas para alumnos del secundario al predio de la ex ESMA donde funcionó un centro clandestino de detención. Este año, en el marco de las actividades para conmemorar el 24 de marzo, se presentarán los trabajos realizados por estudiantes de escuelas de Campana que participaron del Programa "Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria", declarado de interés educativo provincial y nacional. Allí se expondrán los trabajos de investigación que llevaron adelante desde el 2016, y que no sólo promueven la problematización del presente sino también nos permiten construir nuevas expectativas de futuro. Una vez más reivindicamos la importancia de crear conciencia en las nuevas generaciones, recordando los lamentables hechos de nuestra historia reciente y honrando la democracia que tantas vidas nos costó. Lic. Mariela Schvartz, Jefa de Gabinete Campana

