Colella cargó contra el Consejo Escolar

El concejal de Red x Argentina denunció agua de dudosa calidad, falta de mampostería y alimentos que no alcanzan.

En la sesión del pasado jueves ingresó al recinto un proyecto que hacía referencia a la situación del servicio de agua corriente de la Escuela 10. "Desde Cambiemos sostienen que el servicio se está normalizando tras haber sido purgadas las cañerías; ante esto digo que se haya realizado este trabajo no quiere decir que este normalizado; esa cañería en algún lugar tiene una pérdida que cuando baja la presión permite el ingreso de suciedad, por lo tanto que no veamos la basura de manera constante, porque la presión es pareja, no quiere decir que estos chicos estén consumiendo el agua potable como corresponde o que sea apta para consumo humano", señaló Colella al respecto y agregó: "Una limpieza superficial después de un bajón de presión no garantiza la potabilidad del agua, por lo tanto creo que lo que estamos haciendo es tapar el sol con un dedo" manifestó Marco Colella y agregó "que el agua salga transparente no quiere decir que el problema esté resuelto, el problema se va a resolver cuando cada vez que baje la presión el agua no se contamine".

El concejal de RED x Argentina sostuvo: "Lo que está sucediendo en este momento es que no vemos el agua saturada de suciedad o turbia y una vez que los tanques se llenen lo que va a suceder es que con los picos de tensión el agua sucia se mezcla con agua limpia y no sea visible a los ojos que está realmente contaminada" y agregaron "le estamos llevando agua que dudosamente sea apta para consumo humano".

Colella indicó además: "Escucho hablar en distintos medios que es histórica la inversión en infraestructura escolar que está haciendo esta gestión y veo por el otro lado la situación de la Escuela 10, el pedido de paredón del jardín del barrio Las Campanas, donde el vecino tiene perros que ponen en peligro a los chicos; la Escuela 27 de Dallera; el jardín del barrio Siderca Rojo; la Escuela de Las Praderas donde los chicos salen del aula a través de los agujeros de las paredes de Durlok".

"Hablamos del SAE y vemos a la Jefa de Gabinete decir que los chicos están bien nutridos" expresó el concejal y contrapuso "En la escuela de Villanueva, donde el intendente inauguró hace unos días 2 aulas, no alcanza el alimento que mandan por SAE; las naranjas no alcanzan a cubrir el cupo de chicos, el 30% de las que llegaron el día jueves estaban podridas; los medallones de carne se cortan en 3 porque no alcanza para todo el cupo".

Para finalizar Marco Colella expresó "Creo que la mentira termina por decantación cayendo por encima de quien las pronuncia".