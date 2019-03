La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 24/mar/2019 Bloque Cambiemos: "En el HCD la grieta existe y es fomentada por la oposición"







Los concejales de Cambiemos se refirieron a la sesión de este jueves que "el presidente Fraticelli llevó adelante arbitrariamente". "En el Concejo Deliberante la grieta existe y es fomentada por la oposición", aseveraron los concejales de Cambiemos, Carlos Cazador; Luis Gómez; Romina Buzzini; y Miriam Cazenave. Estas declaraciones de los ediles llegaron tras la segunda sesión ordinaria del HCD de este jueves que "el presidente Fraticelli llevó adelante arbitrariamente", según manifestaron. "Una vez más, Fraticelli nos quitó el uso de la palabra, sin dejar que expliquemos nuestra postura en los diferentes temas que se trataron en el recinto", manifestó el Presidente del bloque Cambiemos. En esta línea, Cazador aseveró que "el actual Presidente tiene que reflexionar sobre cómo trabaja dentro del recinto, porque esto no es Siderca, es el HCD; y aquí el debe respetar las distintas voces aunque no las comparta". Además, repudió el mal uso de la banca abierta ya que "no debe usarse para debatir, sino que para presentar proyectos", como así también el tiempo permitido en el uso de la palabra "solo se aplica con los concejales de Cambiemos, pero los opositores lo exceden libremente". A su turno, Gómez hizo hincapié en que próximamente se licitará la extensión de red de agua potable para Las Praderas. "Esta obra ya figuraba en el presupuesto, pero claramente ellos no se tomaron el tiempo de analizarlo y estudiarlo porque crearon un proyecto similar". Por su parte, Buzzini cuestionó que "en el recinto se desvirtúa continuamente nuestra labor y se realizan discursos y arengas políticas sobre lo que se hace o se deja de hacer". Hacia el final, se refirió a dos de los proyectos que fueron tratados sobre tablas que hacían mención al agua potable en la Escuela Nº 10 de La Josefa y al desagote de los pozos ciegos de la Escuela Nº 2 que no fueron acompañados porque "desde Consejo Escolar y el Municipio nos informaron que los problemas ya habían sido solucionados".

Gómez, Cazador, Buzzini y Cazenave cuestionaron la actitud del presidente del HCD, Osvaldo Fraticelli.



Bloque Cambiemos: "En el HCD la grieta existe y es fomentada por la oposición"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: