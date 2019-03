Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. UNA PÉRDIDA Y UN GRACIAS "Pérdida de agua desde hace varios meses en calle Siri al 2000 (barrio Siderca rojo), hasta la boca de tormenta de Viale y Cáceres. Ambas están tapadas. Por otro lado hoy (por ayer) pude ver con agrado que ya solucionaron las dos pérdidas de agua que había en la calle Viola al lado de la Media 3. Gracias La Auténtica Defensa y ABSA", escribe Antonio. UN PELIGRO "En la calle Namuncura al 800, hay una boca de tormenta que no tiene rejas. Es un peligro. Necesitamos que Municipalidad le haga las rejas" muestra Eliana. TERRENO ABANDONADO "Anoche me quisieron robar en Barca y Busso (barrio Don Francisco), donde hay un terreno abandonado en el que nadie corta el pasto", escribe Azucena. #QuejaVecinal rotura de caño bajo el asfalto y pérdida de agua potable en General Savio y Chiclana, la rotura de agranda rápidamente por el paso de los vehículos pic.twitter.com/9wIxWbagTv — Daniel Trila (@dantrila) 22 de marzo de 2019 TAMBIEN HAY DE LAS BUENAS #Dato Pintado de sendas peatonales. En algunas esquinas de Av. Rocca estará cortado el paso por trabajos de franjeado. Se recomienda respetar el tiempo de secado. No mover los pic.twitter.com/GixiM5lpbJ — Daniel Trila (@dantrila) 24 de marzo de 2019 #Dato comenzaron la limpieza del predio ex Peña de Boca en Castilla entre Savio y Granaderos, tras reiterados reclamos de vecinos por el abandono, pastizal e inseguridad, los propietarios e inmobiliaria mandaron gente para limpieza de pastizales y ramas, piden que no tiren basura pic.twitter.com/tNzR5bjeeG — Daniel Trila (@dantrila) 23 de marzo de 2019

24 de Marzo de 2019:

Quejas Vecinales

