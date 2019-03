La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 24/mar/2019 Opinión:

Carreras de precios

Por Mara Pedrazzoli











Mara Pedrazzoli

El dólar sube presionado por grandes y pequeños jugadores que buscan ganar a la inflación. El programa monetario no puede controlar la suba de precios. Ofrece altas ganancias a los bancos y desempleo a los restantes sectores económicos del país. Era esperado conocerse el dato de desempleo esta semana, la variable por la cual dolorosamente se siente al macrismo. No podía superar las dos cifras, era sabido, alcanzó el 9,1% en el último cuatrimestre del año 2018. En la provincia de Buenos Aires sí superó los dos dígitos, fue del 10,5% de la población en edad de trabajar. La estadística dice que es una de cada diez personas que no tienen trabajo en el conurbano, aunque deben ser más. Y si bien los niveles de empleo nunca han sido muy favorables en nuestra región, durante las épocas del kirchnerismo se logró una sustancial mejora: de 22% de desempleo que había en la provincia cuando asumió N. Kirchner en 2003, se redujo a 8% de la población durante el gobierno de Cristina K. No hay mucho margen para la gestión de Cambiemos para achicar ese número, ya que es un resultado de su propia política de déficit cero. Como las altas tasas de interés que estamos pagando a los operadores financieros con las riquezas del país, para mantener un dólar estable siendo que pueden libremente fugarse y por eso el dólar no se estabiliza. La "herramienta" de política monetaria que está volando para que en teoría no suba la inflación, es la tasa de interés. Que protegería a los pequeños ahorristas que colocan el dinero a plazo fijo sin tener otra opción conocida para guardar su dinero que el dólar. Pero con la aceleración de la inflación en el primer bimestre y la suba del dólar desde mediados de enero, que se aceleró en marzo, los plazos fijos se quedaron corto contra la ganancia del dólar. Quienes no sintieron pérdidas por sus inversiones en pesos fueron los bancos, que reciben la tasa de la Leliq de 67% anual, es decir 6% mensual, contra una suba del dólar del 5% en la devaluación reciente y una de los precios del 3% mensual. Sube la tasa de interés y la tasa de desocupación. El gobierno está bastante concentrado en la primera y poco menos en la segunda. Sube la tasa de inflación. El gobierno no tiene respuestas. La especulación con el dólar no cesa de pequeños a grandes ahorristas. Estos últimos con más espalda, por ejemplo las inversiones en futuro de dólar donde se rumoreó que el Central podría llegar a intervenir. Funcionarios públicos salieron a decir que el dólar en $ 43 era competitivo, pidiendo tácitamente que se dejara de especular. Pero esas no son las reglas de la política macro, que sospechamos a dónde nos puedan dejar.







Opinión:

Carreras de precios

Por Mara Pedrazzoli

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: