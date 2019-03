Emotiva presentación del libro “Indefiniciones" de Mariana Trinchero

P U B L I C





PALABRAS DE HIJAS "La verdad nosotras no somos las escritoras pero obviamente nos gustaría decirle que estamos felices por su felicidad, que es un orgullo para nosotras, familia y amigos. Que es una guerrera y un pilar fundamental en nuestras vidas". Además agregaron: "La persona transparente, sentimental, fuerte que muestra en sus letras, lo es en la vida. Te amamos". Es la quinta obra de la autora, quien la dio a conocer el pasado domingo en el Salón Cultural del Club Ciudad de Campana rodeada de familia, amigos y vecinos de la ciudad. "Estoy feliz y profundamente agradecida", expresó a La Auténtica Defensa. En un clima muy ameno entre familia, amigos y vecinos conocidos fue la presentación del quinto libro de Mariana Trinchero titulado "Indefiniciones". Con la conducción de Lucy Da Pian, durante dos horas se mostró el trabajo que llevó la obra literaria en el salón cultural del Club Ciudad de Campana. "Mucho arte, mucha gente acompañando y mucho amor", es como se definió al encuentro. Luego de siete años de atraso el libro se mostró a la comunidad campanense. "Esto de presentar el libro es increíble, es mágico, demuestra toda la gente de la que estas rodeada. Son escritos acumulados", fueron las primeras palabras de Mariana Trinchero. Luego la escritora detalló que "este libro es un quiebre, un resurgir. La parte de adelante soy yo la seria, y la parte de atrás es el conventillo el lugar donde se desarrolla la obra de teatro grotesca". No estuvieron presentes pero enviaron sus palabras la Licenciada Norma Heredia y Licenciada María del Valle Videla de Editorial NovelArte y C.E.N Ediciones quienes recordaron los primeros pasos de Mariana en la escritura "Córdoba Capital, 2002 el centro de Escritoras Nacionales presentaba su Antología Anual acompañando el Certamen Arco Iris de Palabras desde Campana llegaba una vecina muy tímida dando sus primeros pasos de la escritura. Fueron cuatro poemas su entrada al mundo de concursos y publicaciones. En ese momento no se avizoraba la excelente narradora en que se convirtió años más tarde". Pasó desde entonces mucho tiempo, distintos certámenes y publicaciones colectivas que la incluían, "llegaron varios premios pero ella no cambió su esencia personal, sigue con su humildad acuestas con la generosidad con los compañeros de letras, con la sensibilidad a flor de piel que se contagia y pudo cimentar su trabajo en el mundo de las letras con los libros publicados". Su padre Edgardo fue el encargado de diseñar la tapa y entre lágrimas comentó "quizás no sabía lo que transmitía por su pasión hasta ver la inmersa en la literatura, estoy muy orgulloso de mi hija". Una de las tantas sorpresas para Mariana en ese día fue la pintura de Jorgelina Decimavilla dándole vida a la tapa del libro. Otra parte importante de un libro para los escritores es el prólogo y en esta ocasión Trinchero eligió a la escritora campanense Nazareth Chesini y en diálogo con el público mencionó "al principio me asusté porque no sabía si iba a estar a la altura de todo lo que ella escribió. Acepté porque tenía un estilo propio como sus libros anteriores. Fue un honor, leerte fue, es y será un privilegio". Luego agregó "el prólogo se empezó a escribir solo, las palabras de Mariana y todo lo que suscitaron. Agradecer por hacerme parte y compartirlo conmigo, alimentaste el amor por la literatura y la escritura no solamente mía sino de muchísimos chicos, con tus ejercicios, clases y obras teatrales". En lugar también estuvieron presentes integrantes de Campana Amanecer Literario. Otro momento muy emotivo fue la entrega de un enorme ramo de flores que le obsequiaron sus amigas más cercanas a Mariana. A nivel musical su hija Sol Palacios deleitó cantando tres temas "Canto Versos" de Jorge Fandermole, "Las Palabras duelen más" y "Aprender a Volar" de Patricia Sosa. Por su parte, Milena Bonifacio y Mariela Twyford acompañadas en guitarra por Alfredo Corrales regalaron otro tema. El broche de oro fue el poder realizar esa obra grotesca titulada "La Visita" que "quedó trunca y nunca se había podido proyectar". La acompañaron en ese momento Jacqueline Valdez, su hija Sol Palacios y Alejandra Elena Blois. "La presentación colmó mis expectativas respecto de las disímiles reacciones del público, pero jamás creí que tantas personas me demostraran tanto amor sincero con su trabajo y su presencia. El clima de tertulia que se generó en el vino de honor fue increíble. Feliz y profundamente agradecida, esperar las devoluciones y que me sigan eligiendo en Aula Magna (Avenida Varela 855)", expresó Trinchero en diálogo con La Autentica Defensa.

Emotiva presentación del libro “Indefiniciones" de Mariana Trinchero

