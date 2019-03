Amado hijo: Hacía tiempo que venía escribiendo versos y párrafos inspirados en los días que esperaba para verte. Tu llegada me tomo por sorpresa, alguna vez fantaseé con la paternidad (a futuro) pero el destino se anticipó para regalarme mi mayor bendición. Es un sentimiento profundo y fuerte tan solo de pensar que uno es parte en la concepción de una nueva vida. Aprendí que el desafío de ser un buen padre se vive día a día y que con el tiempo tendremos una devolución. No se nace siendo padre, uno aprende si asume el roll comprometiéndose. Con mis defectos y virtudes tengo la convicción y el deber de acompañarte siempre, en las buenas y en las malas. Muchas veces por las trajines de la rutina no te preste la atención que debía y te pido perdón. Recuerdo tu tiempo de prematuro, mi ignorancia, mis ansias y mis miedos. Inolvidable el tacto de mi mano en la panza de tu mama conectándome con vos. Andy, fuiste y sos un milagro de Dios, mi mayor logro. Te amé desde el día que el test dio positivo, extraño hacerte upa, comerte a besos (aunque sé que mucho no te gustaba que te cargosee). Recuerdo a la abuela y a la tía Tata enseñándote a caminar, cuando le sacamos las rueditas a tu bicicleta y cuando me dijiste "Papá". Lo vivo con emoción pura, disfruto cada instante de tu crecimiento, hoy cumplís 7 años y se me vienen a la mente la incubadora, el changuito, el andador y tus primeros dibujos. Verte sonreír y compartir calidad de tiempo con vos es mi mayor fortuna, verte feliz y jugando al futbol con talento y pasión, me enseña lo importante que es cultivar los sueños y el potencial de nuestros hijos. La vida no es color de rosa, se presentaran obstáculos, yo ya no miro atrás, redimir el tiempo perdido, cuidarte y amarte es el motivo por el cual vivo y me desvivo. Te amo infinitamente hijo. ¡Feliz Cumpleaños Andy Benjamín Sanchez! Tu Papá Nahuel Sanchez-Bredle / Docente y coordinador de "Grupo Solidario Donaciones Campana 1"

"Andy"…. (Dedicado a mi hijo)

Por Nahuel Sanchez-Bredle

