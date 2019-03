P U B L I C





Amado hijo, amada hija, esta carta hoy está llegando hoy hasta tu vida porque en ellas hay unas palabras de fuerza e inspiración que tú necesitas recordar. En la vida hay días de calma y días de desasosiego, pero hoy quiero que sepas que yo te amo y que estaré siempre a tu lado cuidando de ti y guiando tus pasos hacia los más bellos destinos. Es posible que hoy estés atravesando por algunas preocupaciones, pero por favor, confía en mí, pues mis planes son perfectos y si hoy estás en medio de una dificultad, es porque desde ahí vas a florecer y alcanzar grandes bendiciones. Esfuérzate por dar a cada instante lo mejor de ti y no permitas que las cargas innecesarias te impidan avanzar. Libera tu vida del peso del rencor, de los recuerdos tristes del pasado, de las malas compañías y no te distraigas de lo fundamental, pues yo te he creado con muchos talentos que te permitirán salir victorioso frente a cualquier situación. No dejes que la desilusión se apodere de tu vida, y si sientes que tu cuerpo está cansado, reposa en mí, pues yo seré campo de verdes prados y agua fresca de renuevo y bendición. Y aunque los problemas parezcan imposibles de solucionar, por favor no pierdas tu fe y confía, pues en las más grandes pruebas es donde suceden los más grandes milagros. Sigue trabajando con determinación y arando tus campos con voluntad, pues la semilla que siembras hoy, será tu abundante cosecha de mañana. Yo soy tu Dios y conozco tu vida, tus anhelos, tus necesidades y en mí encontrarás fortaleza para salir adelante. Por favor, ya no mires las puertas cerradas detrás de ti, pues te perderás las puertas que estoy abriendo; da cada día lo mejor de ti, pues los tiempos buenos ya van a llegar, y tu milagro ya tiene fecha y hora en el calendario, Amén. (Una reflexión para dar gracias y recordar quienes somos: Los hijos de Dios) (Gal. 6: 7) No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. (Isaías 44: 3) Porque yo derramaré aguas sobre la sequedad, y ríos sobre la tierra árida; mi Espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. (Isaías 41:10,13) No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, …. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo. Dios ha visto tu vida, tus necesidades y tus preocupaciones y Él tiene hoy unas palabras de fuerza e inspiración especialmente para ti. Sigue adelante con fe y recuerda que por más difícil que parezca el camino, Dios nunca te abandonará. ¿Quieres saber más de ese Dios que le escribe cartas de aliento a sus hijos? Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luis Rodas Rivadavia 447 - Campana - Tel. 03489.427296 -437492 luisgurodas@yahoo.com.ar



La Voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Carta de Dios"

Por Luis Rodas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: