Charlas brindadas por Giorgio Bongiovanni (quinta parte) Milán, Italia Giorgio: ¿Seguiremos reencarnándonos? Habrá una nueva civilización en la Tierra, tendremos contactos con Seres de otros mundos y claro, reencarnaremos porque el espíritu es eterno pero necesita experimentar para ser consciente y evolucionar. El cuerpo cambia pero el espíritu es eterno y la evolución sigue en forma infinita. Nuestro destino es el infinito porque somos eternos. El problema es que nosotros no queremos creerlo, de lo contrario ya habrían terminado todos nuestros problemas. ¿Cuál será la edad promedio de la población del Nuevo Reino? La edad promedio de la población del Nuevo Reino será aproximadamente de 1200 años, habrá un cambio de frecuencia acelerado y nuestras células no envejecerán antes de los 900 años. Este es un proceso que ocurrirá inmediatamente, apenas se haya instaurado el Nuevo Reino. Es por ello que son muchos los llamados pero serán pocos los elegidos porque tendrán que demostrar hoy que están listos para vivir en una súper civilización en la que no existe el sentido de la posesión. Inmediatamente recibiremos la ciencia extraterrestre, por lo tanto contaremos con las naves para viajar por el Universo. Claramente somos pequeños pero es como haber entrado a la universidad y que enseguida podemos disfrutar de la biblioteca, de todo aquello que nos brinda la universidad. El tiempo es relativo La vibración de la Tierra se ha acelerado. Es por ello que los 60 minutos que pasan en el reloj en realidad son 40. En la Nueva Era tendrás la sensación de que el tiempo se ha triplicado, entonces los 1200 años corresponden al tiempo de hoy pero en ese tiempo sentirás que tienes 80 años. Por ejemplo el tiempo cósmico es inimaginable para nosotros. Un año cósmico son 24.000 años terrestres porque la Galaxia, este gigante, se desplaza en el Universo viajando a una velocidad increíble. Para dar la vuelta completa alrededor del sol manásico que está en el centro del Universo, de este Universo, porque hay varios, así como la Tierra gira alrededor del Sol, la Galaxia tarda 24.000 años pero para ésta equivale a un año. Cuando me preguntan cuánto tiempo hace que estoy en la Tierra digo que hace 14.000 años en tiempo terrestre, pero en realidad son 6 meses. Entonces cuando Jesús dijo: "Mañana regreso" para Él eran diez minutos, para nosotros son dos mil años y son muchos. "Regresaré en medio de vosotros" se refería a un tiempo cósmico pero cuando dijo "no pasará esta generación" hablaba de una generación humana de aproximadamente 2150 años. Pero esto es lógico además para nuestros científicos que han descubierto que el Universo es infinito y cuando dan un tiempo lo indican en años luz. Un año luz equivale a 9 billones de kilómetros. De lo contrario ¿cómo haremos para establecerlo en kilómetros? No llegaríamos nunca si lo tuviéramos que escribir con números. Quiere decir que cuando decimos que una estrella se encuentra a 2 años luz, y es la más cercana a nosotros, estamos diciendo que está a una distancia de 18 billones de kilómetros. Y cuando decimos que Andrómeda está a 1.000 años luz ni siquiera sabemos escribir ese número por la cantidad de kilómetros a los que equivale. Es por eso que hemos tomado la regla de los años luz. Continúa el próximo domingo. Ingresá a: Facebook: LaVoz del Águila Youtube: La Voz del Águila Radio: "El día que la tierra se detuvo" FM Los Cardales 104.9, martes a las 19 hs Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

