La Biblioteca de Campana: producto de un Concurso Internacional organizado por CAPBA5

Como Presidente del Distrito 5 del Colegio de Arquitectos, y, en representación de toda la matrícula, debo decir que nos sentimos orgullosos de haber organizado el Concurso Internacional que permitiera la selección y posterior construcción del Proyecto de la Biblioteca Municipal de nuestra ciudad, un Edificio que seguramente se convertirá en un hito para todos los campanenses. Felicitamos entonces, a las dos Administraciones Comunales, la anterior y la actual, ya que, en una clara demostración de ejercicio democrático, se pudo concluir una Obra que atravesó a ambas gestiones para beneficio de la comunidad toda. Finalmente, y como última reflexión, podemos afirmar que trabajando de manera conjunta las Instituciones con las Administraciones Públicas, se pueden conseguir resultados como lo es esta inauguración, para beneficio de todos los ciudadanos. Desde nuestro Colegio, estamos convencidos que este es el rol que debemos cumplir en el ámbito de la sociedad de la cual formamos parte, un rol de consulta técnica permanente, máxime en los tiempos que estamos viviendo respecto de la especificidad de los temas que se deben tratar en los nuevos escenarios, y que son comunes a toda la sociedad. El pasado viernes 8 de marzo, el Intendente de Campana Sebastián Abella, inauguró la nueva Biblioteca Municipal de la ciudad de Campana. Cabe recordar, que el edificio de la Biblioteca Municipal de Campana, es el resultado de un Concurso internacional organizado por el Distrito 5 del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (CAPBA5). Consultado sobre el tema, el Presidente del Distrito 5 del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Arq. Jorge Alberto García, nos manifestó su conformidad y orgullo respecto de esta inauguración. "Los Arquitectos del Distrito 5 nos sentimos orgullosos con la Inauguración de este Edificio, Edificio que resultara de un Concurso Internacional de Anteproyectos organizado por nuestra Institución, es imprescindible que tanto la ciudadanía como los Gobiernos municipales, comprendan que los concursos de Arquitectura son una herramienta de gestión fundamental porque garantizan la transparencia y la efectividad en el uso de los recursos económicos aportados por los vecinos". "Esta metodología propuesta por el Distrito 5, acerca el Colegio de Arquitectos a los Municipios, los cuales con una sola inversión tienen acceso a varias opciones de proyectos destinados al uso público e intervenir en el veredicto final conjuntamente con arquitectos de gran trayectoria." "Es muy importante que un Proyecto premiado por Concurso se construya, porque no sólo le dá seriedad a esta herramienta y trabajo a quienes lo realizaron, sino también, le proveen en este caso a la ciudad de Campana, un Edificio de una complejidad programática tal, que solo puede resolverse mediante el ejercicio de la Arquitectura". "Como expresaba anteriormente, no sólo es importante la decisión política de realizar un Concurso y llevarlo a cabo, también lo son todos los pasos previos que garantizan la organización del mismo y que, finalmente, determina cuál es el mejor Proyecto para un fin específico. Esta organización requiere de una especialización disciplinar que garantice el mejor programa de necesidades, las Bases más claras, la transparencia en la organización y presentación de trabajos, respuestas rápidas y objetivas a las consultas que pudieran producirse por parte de los participantes, organización y logística de los Jurados y la Jura de los trabajos, y otra cantidad de detalles más que aunque no se observen a simple vista, son tan importantes como la construcción, porque inevitablemente son parte de este proceso que culmina con la inauguración, pero comenzó mucho antes señaló". Sería importante, como resumen, hacer un poco de historia respecto de este Concurso, a los efectos que la ciudadanía en general comprenda la complejidad de este proceso que culminara con la inauguración del Edificio. El 02 de marzo de 2012, se publica en el Suplemento de Arquitectura ARQ. del Diario Clarín, que la Municipalidad de la ciudad de Campana llama a Concurso Internacional de Anteproyectos para una Biblioteca y Archivo histórico en la ciudad. La idea de quienes estaban en ese momento a cargo de la Administración municipal, era la construcción de un Edificio que fuera emblemático para Campana y que representara la importancia que la cultura tiene para los habitantes de esta ciudad. La finalidad del Concurso de Anteproyectos entonces, consistió en la elaboración de un Proyecto de Arquitectura destinado a la implantación de un edificio de aproximadamente 1600 m2, que permitiera reinstalar los servicios de la Biblioteca Pública Municipal y Archivo Histórico de Campana, (Bs.As.) El nuevo emplazamiento se ubicaría dentro de un predio parquizado municipal, el Parque Urbano, sito en la intersección de las Av. Rivadavia y Ameghino y calle Belgrano, utilizado como pulmón del sector sur de la ciudad, comprendiendo este predio, una franja central que divide a este Parque de la Empresa ABSA. El 26 de marzo de 2012, fue la fecha límite para entregar los trabajos para el Concurso de Anteproyectos. El concurso fue organizado por el Distrito 5 del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires y auspiciado por FADEA, Federación Argentina de Entidades de Arquitectos y tuvo como particularidad la forma de entrega de las propuestas, ya que, por primera vez, las mismas se realizaron vía correo electrónico y en soporte digital compuesto por dos archivos JPG. En ese entonces, se entregaron $24.500 en premios distribuidos de la siguiente manera; 1°puesto $15.000, 2° puesto $5.000 y 3 menciones de $1500. El costo de la inscripción fue para residentes en el país de $550 y para el resto de los países miembros del Mercosur fue de U$S 130 dólares. El 29 de mayo de 2012, se dio a conocer el fallo del Jurado del Concurso Internacional, el cual estuvo integrado por la Arquitecta María Victoria Besonías, electa por los participantes, el Arquitecto Raúl Rivarola representando a Siderca; la Arquitecta Mariela Heise por el promotor, la Municipalidad de Campana, el Arquitecto Raúl Maceratini en representación del Distrito 5, y el Arquitecto Jorge Fischer por F.A.D.E.A., y los Arquitectos Fernando López Yáñez y Jorge Alberto García como miembros de la Comisión Asesora. El concurso estuvo coordinado por el Arq. Ricardo Ripari, representando al Distrito 5. El Jurado emitió el siguiente fallo: 1er Premio: TERTIUM Arq. Pablo CARBALLO, Arq. Maricruz ERRASTI, Arq. Daniel HUESPE 2do Premio: Plasticola Arq. Norberto NENNINGER, Arq. Sebastián DEL CAMPO. Opinión de Jurado: 1º Premio Consideramos como remarcable en este proyecto en particular su intención de relacionarse con el entorno a través de una explanada pública que integra la plaza y a su vez conecta el edificio de la Escuela Normal con la calle Gral. Belgrano. Del mismo modo propone una apertura a partir del retiro lateral respecto del edificio de ABSA con posibilidades de relación visual y funcional, abriendo la posibilidad a futuro de la vinculación de dicho predio con el presente proyecto. Se pondera el acceso desde la calle Rivadavia, dado que el Jurado considera esta calle como la de mayor afluencia. La transparencia del edificio, así como su altura garantiza una integración de la vegetación del predio vecino con la plaza. Se pondera que su imagen no es la de un edificio estridente, pero si potente, esto se logra con austeridad de recursos en su concepción y una imagen sintética. Este jurado tiene la certeza que este edificio se convertirá en un hito para la ciudad de Campana y sus habitantes. Acertado núcleo circulatorio fácilmente reconocible desde el acceso y de poco desarrollo que permite una adecuada relación con los elementos de la biblioteca. La planta libre y modular posibilita la suficiente flexibilidad requerida. Es loable que se haya resuelto el programa en la superficie optima, circunscribiendo las áreas públicas a solos dos niveles. Satisface holgadamente los requerimientos de iluminación y ventilación cruzada, requeridos por las bases. Cumple con la condición de no presentar barreras arquitectónicas. El edificio está pensado con tecnología habitual en el medio y materiales convencionales. El jurado recomienda: Modificar el acceso a las cocheras subterráneas en relación al sentido de circulación de la calle Gral. Belgrano. El desarrollo exhaustivo del mecanismo bioclimático propuesto. 2º Premio: Se pondera en este anteproyecto las siguientes cualidades: haber colocado el edificio sobre un podio jerarquiza su relación con respecto a la plaza. Correcta vinculación con el entorno. Correcta organización de las diferentes funciones y sus vinculaciones entre sí. Notamos cierta discrecionalidad en el manejo de la morfología. Si bien la distribución de funciones del edificio es adecuada, los núcleos sanitarios no satisfacen la totalidad de las plantas. MEMORIA DESCRIPTIVA EQUIPO GANADOR:

PANEL 01





PANEL 02. PLANTA BAJA PUBLICA: Representa una extensión del parque en las actividades con menor control (cafetería, comercios, conferencias, exposiciones) y se complementa con plataformas culturales para la proyección de cine y la realización de ferias. PRIMER PISO CONTROLADO: Se aloja el área de biblioteca propiamente dicha en un solo nivel optimizando el control y garantizando la accesibilidad al público de manera eficiente. SEGUNDO PISO PRIVADO: Se ubican las áreas privadas de administración y archivo. Organizando el edificio a través de un gradiente de usos. CRECIEMIENTO: Se propone una ampliación vertical a modo de pantalla sobre el archivo posibilitando la expansión del mismo y el crecimiento con talleres culturales de nuevos programas para la ciudad. La Biblioteca Municipal de Campana se acopla al eje urbano institucional enfatizando su carácter (actual paso peatonal) de nexo a modo de barra longitudinal y configurando un nuevo telón de fondo del parque. BARRAS REPROGRAMADAS: Se concibe la nueva institución BIBLIOTECA como parte de la reactivación de un parque a escala urbana a través de barras programáticas transversales (acopladas al eje) que en conjunto ofrecen múltiples oportunidades de interacción social y cultural. (Biblioteca - comercio - feria - salas taller cine al aire libre- juegos - lúdicos - recreación - esparcimiento). RAMBLA LUDICA: Se proyecta como atrio urbano a la institución una barra reprogramada paralela a la biblioteca cargada de actividades a través de equipamientos lúdicos y de experiencias sensibles con el agua, la arena, y juegos de acción colectiva. La rambla lúdica es el llamador exterior para el acercamiento de los más pequeños a la lectura. BARRA BIBLIOTECA: Se posiciona a lo largo de toda la parcela dejando un retiro posterior de 3m a modo de patio con la posibilidad de expandir tantas actividades de cafetería, salas talleres y permeabilidad completa de una planta baja diáfana. El frente norte está equipado con un dispositivo bioclimático regulador térmico y acondicionador lumínico de las áreas de lectura. Este hall acciona a modo de membrana canalizando aquí el hall longitudinal doble altura y los sistemas de movimiento para el público.

CRONOLOGIA: EL 16 DE AGOSTO 2012 La Municipalidad de Campana dio a conocer el anteproyecto ganador para la construcción del nuevo edificio de la Biblioteca Pública Municipal e hizo entrega de los Premios al Equipo ganador, y a los otros trabajos premiados. El evento conjuntamente con la exposición de los trabajos, 40 en total, tuvo lugar en el Salón Blanco del Honorable Consejo Deliberante. El anuncio fue realizado por la entonces Jefa Comunal de Campana, Stella Maris Giroldi, también participaron los Arquitectos que crearon el anteproyecto ganador y los Arquitectos Daniel Moreno y Jorge Alberto García en representación del Distrito 5 del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires.



EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 Se realizó la colocación de la Piedra Fundamental que significó el inicio de la construcción del nuevo Edificio de la Biblioteca Pública Municipal "Dr. Octavio R. Amadeo", en el predio del Parque Urbano. A partir de ese momento, se comenzó con la elaboración de los pliegos para la licitación pública que implicó la construcción de la primera etapa del proyecto. Esta construcción, según indicaran las Autoridades municipales, se realizaría con Fondos Municipales, y estaba previsto comenzar con la Obra a principios del año 2013.



















EL 26 DE MARZO DE 2017 El intendente Sebastián Abella informó que la primer semana abril se comenzaría a realizar el cerramiento con un revestimiento de cristal, el cerramiento es imprescindible para preservar la estructura y evitar el desgaste que producen las sucesivas lluvias, se trabajaba también en los desagües pluviales y en las divisiones internas del edificio.



EL 21 DE DICIEMBRE DE 2017 El intendente Sebastián Abella recorrió la obra del nuevo edificio de la Biblioteca Pública Municipal que ya cuenta con un 60% de avance, se prevé, además, que el nuevo edificio albergue otras dependencias municipales como Hábitat, Planeamiento y Habilitaciones. La idea que se busca también con este edificio, es unificar y simplificar la atención para mejorar el servicio que se le ofrece a los vecinos. Se pretende, además, que su inauguración impactare positivamente en el presupuesto municipal ya que reducirá significativamente el gasto destinado a alquileres y descongestionará el centro urbano. El edificio contará también con un café literario sobre la avenida Varela mientras que en el centro se ubicará la biblioteca con distintos espacios de lecturas para todas las edades. En tanto los libros se almacenarán en el subsuelo y el entrepiso y 1º piso será ocupado por diversas oficinas municipales. EL 15 DE MAYO DE 2018 El intendente Sebastián Abella supervisó el inicio de la obra de infraestructura tecnológica y eléctrica del nuevo edificio de la Biblioteca Pública Municipal. En ese momento, se informó que la obra se financia con fondos provenientes del Gobierno provincial y nacional e incluye todo el tendido eléctrico, la red de datos, el wifi, y el armado del datacenter.





EL 10 DE MARZO DE 2019 Se inauguró finalmente la nueva Biblioteca Municipal, que a partir del lunes 11 a primera hora los vecinos de Campana comenzaron a disfrutar. El Edificio cuenta con una amplia colección de libros; espacios de lectura y trabajos; un sector especial para niños con juegos didácticos y textos infantiles; además de wifi libre. A los efectos de brindar herramientas tecnológicas a niños, jóvenes y adultos de la ciudad, también cuenta con ocho computadoras con conexión a Internet; tres puestos digitales para navegación que incluye dos monitores touch y uno especialmente instalado para personas no videntes.















