Participan 34 equipos. La primera fecha se divide en cuatro escenarios distintos.

La Liga de Veteranos de Campana estará comenzando hoy con un nuevo torneo que contará con la participación de 34 equipos divididos en Zonas A y B, como viene ocurriendo en las últimas ediciones.

De hecho, recientemente acaba de consagrarse campeón Deportivo San Felipe en la Zona A, mientras que desde la B ascendieron Deportivo El Regreso (campeón) y CASLA. En contrapartida, El 70 y Kilmes bajaron a la B para esta ediciòn.

Con esas novedades, la Zona A estará integrada por Deportivo San Felipe, 9 de Julio, Lechuga FC, Campana FC, Las Campanas, Las Praderas, Amigos de Raúl, El Defe, La Esperanza, San Luis, Los Pumas, Deportivo El Regreso, CASLA, La Josefa, Naranja, Juventud Unida y El Pino.

En tanto, en la Zona B jugarán: Kilmes, El 70, Pioneros, Tavella, Puerto Nuevo, Albizola, Los Leones, Norte, Amigos de Zárate, Las Palmas, Estación Las Palmas, Atlético La Josefa, San Cayetano, Unión Entrerriana, Patronato, Titi y sus amigos y Mega Juniors.

El campeonato se jugará todos contra todos, tendrá un campeón y dos descensos en la Zona A (el ùltimo y el anteùltimo) y dos ascensos en la Zona B (1º y 2º). Y en cada fecha habrá un duelo interzonal.

La primera jornada se disputará hoy en cuatro escenarios diferentes y tendrá la siguiente programación:

-Zona A: Las Praderas vs Naranja (11.15 en San Jacinto); Deportivo El Regreso vs San Luis (13.45 en San Jacinto); Juventud Unida vs Los Pumas (12.30 en Otamendi); La Esperanza vs La Josefa (11.15 en Tavella); 9 de Julio vs Lechuga FC (15.00 en Tavella); Deportivo San Felipe vs Campana FC (10.00 en CASLA); CASLA vs El Pino (11.15 en CASLA); Amigos de Raúl vs Las Campanas (12.30 en CASLA).

-Zona B: El 70 vs Pioneros (10.00 en San Jacinto); Patronato vs Mega Juniors (12.30 en San Jacinto); Los Leones vs Las Palmas (10.00 en Otamendi); Titi y sus amigos vs Estación Las Palmas (11.15 en Otamendi); Norte vs Atlético La Josefa (13.45 en Otamendi); Tavella vs Albizola (10.00 en Tavella); San Cayetano vs Unión Entrerriana (12.30 en Tavella); Puerto Nuevo vs Kilmes FC (13.45 en CASLA).

-Interzonal: El Defe vs Amigos de Zárate (13.45 en Tavella).