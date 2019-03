GOL DE NICO BLANDI En un partido postergado de la 18ª fecha de la Superliga, San Lorenzo igualó ayer 1-1 como visitante frente a Colón de Santa Fe. El delantero campanense Nicolás Blandi abrió el marcador para el Ciclón a los 6 minutos de juego, mientras que en el adicionado de la primera parte, Luis "Pulga" Rodríguez anotó el empate que sería definitivo.

Imagen ilustrativa TOMBA AGÓNICO Por la primera fase de la Copa Argentina y con dos goles de Victorio Ramis en tiempo adicionado del segundo tiempo, Godoy Cruz derrotó 2-1 a Deportivo Armenio (equipo de la Primera C), que ganaba desde los 26 minutos gracias a un tanto de Cristian Ortiz. De esta manera, el elenco mendocino espera ahora por el ganador del cruce entre Huracán y Unión de Sunchales en 16vos de Final. En la continuidad de la Copa Argentina, Newells se mide hoy ante Villa Mitre de Bahía Blanca para definir el rival de San Martín de San Juan, que eliminó en primera ronda a Villa Dálmine el pasado mièrcoles en cancha de Gimnasia (LP). PRIMERA B METRO Ayer, en el inicio de la fecha 30, Atlanta venció 1-0 en el clásico a All Boys y quedò a un punto del 4º de la tabla, Acassuso, que ayer igualò 1-1 con Estudiantes de Buenos Aires. Además, también jugaron: Tristán Suárez 0-0 Fénix. Hoy se enfrentan: J.J. Urquiza vs San Miguel, Colegiales vs Defensores Unidos, Comunicaciones vs Almirante Brown, Talleres (RE) vs Sacachispas y Flandria vs UAI Urquiza. Mañana lo harán: Deportivo Riestra vs Barracas Central. PRIMERA C Por la 29ª fecha ayer se disputaron tres encuentros: Villa San Carlos 3-1 Berazategui, Central Córdoba 3-2 Victoriano Arenas; e Ituzaingó 1-1 Excursionistas. Hoy juegan: Deportivo Merlo vs Sportivo Italiano. Y mañana lo hacen: El Porvenir vs L.N. Alem y Sportivo Barracas vs Cañuelas. PRIMERA D La fecha 23 continuó ayer con la victoria de Real Pilar (ahora 2º con 37 puntos) por 1-0 sobre Central Ballester (13º con 21). Hoy juegan: Claypole vs Lugano, Centro Español vs Yupanqui y Muñiz vs Atlas. Mañana lo harán: Argentino de Merlo vs Argentino de Rosario y Juventud Unida vs Liniers. Queda libre Puerto Nuevo en esta jornada.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: