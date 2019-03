Rincón Tuerca

TOPE RACE: La categoría está dando comienzo a un nuevo campeonato este fin de semana en el autódromo de Paraná en la provincia de Entre Rios. Desde las 11 hs televisa por canal 13 el programa Carburando. OPORTUNIDAD: La idea de Virginia Emma es hacer todo el año en la categoría de Rally para continuar sumando experiencia y si bien se arrancó en el Mar y Sierra no se descarta incursiones en el Federal si se diera la oportunidad de poder concretarlo. SUMARSE: La llegada de una nueva categoría al zonal a bajo costo ya provocó que los pilotos locales Gonzalo Conti, Juan Carlos Muñoz y Silvestre Gallo se sumen a esta propuesta que fiscaliza Fedenor recorriendo autódromo del oeste de la provincia de Buenos Aires. NUEVA: Dentro de este contexto ya hay pilotos de ciudades de Escobar, Pilar, Munro y Benavidez que se van sumando a esta nueva posibilidad de correr en el zonal. VIGENTE: Como desde tiempo Andres Romero sigue vigente con su comercio donde se consiguen repuestos para motos y motonetas de colección y antiguas en su local de la calle Pagola 731 en la vecina ciudad de Zárate donde además todo para el karting y otros productos para el consumo de nuestra zona. EXTRAÑA: La señorita oriunda de Escobar días atrás argumentó que extraña su paso por el automovilismo y que en algún momento desea retomar la actividad en la categoría Alma algo no muy fácil en estos tiempos pero no pierde las esperanzas. INVITADO: La imponente Chevy de TC ya está terminada como al menos le gusta a su propietario y ya se encamina a estar de lleno en todos los encuentros de la categoría las leyendas del TC donde además Don Adrián Chiorazzo fue invitado para formar parte de la actual comisión directiva que aceptó con orgullo y alegría. TOPE RACE SERIES: Arranca la categoría este fin de semana en el autódromo de Paraná su campeonato con un parque en pleno crecimiento. Desde las 11 hs televisa Canal 13 a través de la gestión del programa Carburando. ANUNCIAR: Bruno Armelli en nota televisiva anunció que ante la llegada de los nuevos motores del Super TC 2000 se tendrá un buen nivel competitivo donde el motorista de San Nicolás tienea cargo los autos Fiat que serán parte de esta propuesta automovilistica. APUESTA: Los pilotos de Lima siguen trabajando en el armado de un auto para el TC Regional y Padre e Hijo desean llegar para la tercera de la temporada donde Claudio y Yanir Bottani apuestan una vez más ala categoría. GANADORES: El TC Regional pasó por el autódromo de La Plata donde los ganadores fueron en la Clase GTA: Perez Algaba-Caggiano en la GTB: Carlos Gonzalez y en los chasis Mariano Dainotta. ALMA: Este fin de semana en el autódromo de la ciudad de Dolores la categoría de Benavidez arranca su campeonato para todas sus clases donde desde las 11 hs comienzan con su espectáculo. SEGUNDO: Nicolás Laccetti arrancó el campeonato con su Ford en la Clase GTB del Regional donde clasificó quinto para llegar segundo en su serie donde con la motorización de Matías Guillen alcanzó el segundo lugar en la final en el autódromo de La Plata. PARTICIPAR: Por su parte el zarateño Emilio Gobetto también participó en la Clase GTB donde clasificó décimo primero, llegó con la Chevy en la serie décimo segundo para terminar la final en el puesto octavo lo que dejó conforme al flaco. SACAR: Finalmente Genovesse decidió sacar del taller la Chevy cuatro puertas del TC Regional para empezar a girar con la misma dentro de la ciudad de Zárate para que se ponga en marcha este auto que llevados años sin salir de dicho lugar. Si Angelito lo quiere!.. TC DEL OESTE: El autódromo platense recibe la categoría este fin de semana para dar comienzo a su presente campeonato. PODIO: Luego de veinte años Darío Laccette volvió a correr en el TC Regional el pasado domingo en la Clase GTA donde clasificó cuarto, fue segundo en la serie y en la final hizo podio con un segundo puesto con el Ford que tiene motorización de Matias Guillen. ASAMBLEA: Este jueves en la sede ubicada en el Museo del automóvil Manuel Iglesias se llevará adelante la asamblea de la institución del club para presentar los balances ante sus socios que desde las 20.30hs dará inicio de la misma. ALQUILAR: Ante la imposibilidad de poder correr en la categoría Alma donde viene de obtener el subcampeonato en la Clase Tres tomó la decisión de alquilar el Fiat Uno Pablo Savastano que solo será piloto invitado en el auto de su primo también en la categoria Alma. COPA RF: Esta especialidad del karting se presenta en el kartódromo Luis Ruben Di Palma en Ciudad Evita para empezar el presente campeonato desde las 9.30 hs comienzan con su propuesta. AMISTAD: La cena pudo demostrar una vez más la amistad reinante entre difererentes pilotos de Zárate se reunen una vez por semana para charlar de diversos temas donde se los puede ver a River, Molina, Tedesco, Oliver, Respiggi, Gonzalez, De Biasi, Ruberti entre otros. CICLOMOTORES: La categoría está comenzando una nueva temporada este fin de semana en el circuito de San Andres de Giles para todas sus clases donde desde las 10 hs comienzan con su espectáculo. INTENTO: Aunque se hizo el intento el oriundo de Dolores Gastón Brown no estará en la primera del año con su Fiat Uno en la Clase Tres de Alma representando a Lima ante la imposibilidad de terminar el auto que llevará la motorización de Fabián Carranza y el asesoramiento de Sbarra en el chasis. PROCAR: El autódromo Oscar y Juan Galvez recibe la visita este fin de semana de la categoría con sus dos clases dando rienda suelta al comienzo de su propuesta desde las 10 hs con un parque de autos acorde para los tiempos que corren. EXPERIENCIA: Fernando Benitez debilitó en los chasis del Regional con un décimo sexto puesto en la clasificación repitiendo el mismo lugar en la serie para ubicarse en el puesto decimos quinto en la final donde el zarateño está haciendo experiencia en este año. ROMPER: La categoría del enduro viene de correr en el circuito de Salto donde el representante local estuvo presente con un su equipo y German Henze terminó en décimo lugar tras romper su moto pero Trossero le prestó la suya y concretó la posibilidad de estar en la competencia con Simón Moyano como jefe de equipo que trabajó complicado durante todo el fin de semana. TOPE RACE JUNIORS: En el autódromo de Paraná en la provincia de Entre Rios da comienzo de la temporada donde televisa Canal 13 a través del programa Carburando desde las 11 hs. VICTORIA: El TC Bonaerense pasó por el autódromo de Arrecifes donde comenzó el campeonato retomando después de varios años, dicho circuito donde en la Clase A la victoria recayó en Jorge Lagos. PROBLEMAS: En esta categoría viene ocrriendo el campanense Juan Pablo Galliano que por problemas de salud como explicamos en su momento hasta mitad de año no estará en la Alta Competencia. FECHA: En el calendario de la categoría Alma tienen agendado hacer una fecha en el autódromo de San Nicolás lo que marcará su presentación por primera vez en tierras nicoleñas dentro de su historial que posee dicha categoría oriundo de Benavidez. ARRANCAR: El campanense Gastón Fernandez arrancó el campeonato en los chasis del Regional donde clasificó séptimo con el Chevrolet, llegó décimo en la serie y la final lo encontró en el puesto décimo tercero con la motorización de Licalze. ROTURA: Esta ubicación tuvo que ver con la rotura del taco del motor que terminó perjudicando el rendimiento de la planta impulsora y haciendo que termine parando en la final con el auto que mientras funcionó se mostró competitiva. DESEOS: Tras ganar la primera fecha del año en la categoría Rotax Bs As el campanense Matías Milla dejó reflejado que su intención es hacer todo el año en esta especialidad del karting sino se superpone con el Super TC 2000 dado que sus deseos es siempre estar en actividad con el karting su gran pasión a decir del piloto mencionado. Mirá vos!! GT 900: La categoría encara su campeonato este fin de semana con todas sus clases en el autódromo de Bradsen ante la suspensión del pasado fin de semana donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. RALLY MAR y SIERRA: Por razones climáticas también el Rally Mar y Sierra se postergó para este fin de semana en la localidad de Rancho donde en el día de hoy se define la primera fecha del año. POSTRE: La puesta en funcionamiento del nuevo postre por parte de Gustavo Ulrich en el club Arsenal provocó sorpresa y para otros admiración cuando se apareció en la mesa automovilistica con helado frito nadie entendía nada lo mejor es que estaba exquisito. Lo tenían al canoso!? PUESTO: Viene de correr en el Turismo 4000 Argentino el pasado fin de semana Juan Carlos Bava en el autódromo de La Plata donde con la motorización de Matías Guillen el Ford de los hermanos Caggiano llegó en el puesto noveno sumando algunos puntos para el campeonato.

Rincón Tuerca

