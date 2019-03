Publicidad Mauricio es una República - isla ubicada a sólo 4 horas de vuelo desde Johannesburgo, dentro del continente africano. Muchos sabrán donde está o al menos se harán una idea, pero esta joyita del Índico es un destino que creció en forma exponencial en las últimas décadas. Se encuentra a la altura del borde norte de Sudáfrica con Zimbabue, y justamente Sudáfrica es una excelente posibilidad para combinar ambos destinos. Esta isla tropical (ubicada debajo de la línea del Ecuador) se ha posicionado muy fuerte en Europa como destino de mieleros y en cierta manera quedó encasillada bajo este rótulo, sin embargo tiene mucho más que excelentes playas para ofrecer. En primer lugar es importante aclarar que para los pasajeros argentinos, la manera más rápida de llegar es a través de South African Airways, con un único cambio de avión. Es necesario tener aplicada la vacuna de fiebre amarilla al menos 10 días antes del inicio del viaje. El arribo es a Port Louis, la capital de la isla, fundada en la época colonial de los holandeses, luego vino el pasamano de portugueses, franceses e ingleses. Una ciudad realmente bonita, de buen nivel y sobre todo con una multiplicidad de contrastes, desde rascacielos con mercados tradicionales, hasta departamentos de lujo que conviven con casas criollas. Una vez arribados, ningún punto que hayan elegido en la isla se encontrará a más de 55 Km como mucho. El Mauriciano es cordial por naturaleza, con una espiritualidad similar a los indios, de hecho étnicamente se asemejan mucho y alrededor de la mitad son hinduistas. Con carácter despreocupado y al menos manejando inglés y francés, más una lengua criolla que hablan dentro de la isla, es una población educada, con la que da gusto mezclarse. La isla puede ser visitada durante todo el año, sólo hay que tener en cuenta que entre julio y septiembre, la temperatura del agua está por debajo de los 28 grados promedio del resto del año. Moverse no es complicado ni oneroso y la opción de alquilar un auto siempre está disponible, pero en esta isla, hablando de ante mano con un chofer guía, un alquiler de auto por 8 horas puede cerrarse por alrededor de € 50, con lo cual 2 parejas o una familia de 4 pueden conocer lo más importante por un monto más que razonable. Como muchas otras islas tropicales del mundo, el azúcar y el ron son 2 de las actividades que emplean más gente, de hecho disponen de más 500 fábricas y talleres de producción de azúcar, algo importante para una población que apenas pasa en millón de habitantes. La elección del hotel es algo clave en esta isla, con la posibilidad de elegir toda la paleta de categorías y de régimen de comidas, desde desayuno a todo incluido. Esta elección de comidas justamente deberá estar sujeta a las actividades que quieran realizar en la isla. Si lo de ustedes es tirarse al sol, están en el sitio indicado, con playas de arena blanca, aguas cristalinas azuladas y pequeñas dunas de arenas que se forman en la bajamar. Caminar en este momento es conectarse en otra dimensión, el horizonte ondulado de la isla con palmeras y casuarinas le suman color al azul del mar. Hay una excursión disponible que sería un crimen no realizarla: la Isla de los Ciervos. El nombre viene justamente porque en un momento estaba repleta de ciervos. Hoy es una de las mejores playas de Mauricio. Se encuentra al este de la isla principal, con lo cual la excursión comienza en el pick-up del hotel, se dirigen a un puerto y pueden llegar en catamarán, lanchas rápidas o yatecitos. En el trayecto del barco hay música, ron y barbacoa. Luego del mar, se internan en ríos interiores donde ven vegetación arbustiva, algo similar a nuestro delta, cascadas y monos que saludan entre los árboles, hasta que llegan a la laguna de la isla, que es una realmente una locura, como una piscina sin bordes y fondo de arena, ideal para pasar un rato haciendo snorkeling. Aunque haya viento en los alrededores, en la laguna siempre tendrán el agua planchada. Como curiosidad, en esta isla hay una larga tradición en artesanías de maquetas de barco, de hecho estos artesanos copian casi en forma fiel los planos de los barcos que fabrican. Al sur de la isla se encuentra el Grand Bassin, sitio sagrado para los hindúes de la isla. La mezcla de olores, sonidos y colores les hará dudar si se encuentran en Mauricio o en la India. Esa mezcla de campanas, incienso disperso por el aire, la cantidad de flores, los colores de los vestidos, las esculturas enormes de elefantes, dioses y el sonido de los rezos les harán vivir una experiencia a la que no estarán acostumbrados en absoluto. Otra excursión disponible que realmente vale la pena es la visita al Parque Nacional Black River Gorges, donde visitarán una cascada de 90 metros de altura que salpica un enorme hueco tapizado de selva. Esta visita se combina con la tierra de los siete colores, un capricho de la naturaleza, que formó dunas suavemente onduladas que viran de colores púrpura, dorado, verde, marrón y violeta. Allí cerca se encuentra un parque con tortugas terrestres, de tamaño importante, pero lo más destacado es guardarse un poco de tiempo y esperar que termine de bajar el sol para acercarse al Mirador de Chamarel. Acá tienen una de las mejores vistas panorámicas de Mauricio y van a ver a los zorros voladores que salen a alimentarse. Parecen murciélagos gigantes que solo comen frutas, son inofensivos (si no los vieron aún en vivo, los habrán visto en algún documental). Para terminar, siempre recomendamos visitar los mercados tradicionales. En este caso la recomendación es visitar el Mercado de Port Louis o el de Quatre Bornes diariamente en Port Luis, pero tengan en cuenta el mercado de Curepipe, donde cada puesto es una atracción para ver cómo viven y se desenvuelven estos isleños. En las pescaderías podrán elegir el atún que quieran, las carnicerías venderán incluso carne de ciervo, los vegetales y frutas le suman color, es un espectáculo para los ojos. El mercado es para aprovechar y comprar a muy buen precio azúcar, especias, café. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

