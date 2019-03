La Auténtica Defensa. Edición del martes, 26/mar/2019 Villa Dálmine sumó un punto importante en Carlos Casares









UNA LUCHA PUNTO A PUNTO La pelea por clasificar al Reducido por el segundo ascenso a la Superliga es apasionante por la cantidad de equipos involucrados, por los resultados que se dan y porque un equipo puede pasar de ser 8ª a 14º en un abrir y cerrar de ojos. El ejemplo no es casual: el domingo por la noche, Mitre de Santiago del Estero le ganaba 3-0 como local a Olimpo en la primera mitad y trepaba hasta la octava posición, en la misma línea que Platense y Villa Dálmine (31 puntos). Sin embargo, en el complemento, el equipo de Bahía Blanca dio vuelta el juego, ganó 4-3 y llevó a Mitre a caer hasta el 14º puesto. Por su parte, Platense igualaba con Defensores de Belgrano como visitante y quedaba en el puesto 13, pero apareció Elías Borrego a 9 minutos del final para marcar el 2-1 en Núñez y llevar al Calamar hasta la 6ª ubicación. Otros que sumaron triunfos muy importantes en esta fecha 21 fueron Temperley, que por primera vez en la temporada se ubicó en zona de clasificación al Reducido, y tres equipos que, al igual que Platense, también pudieron ganar como visitantes: Central Córdoba de Santiago del Estero, Almagro y Ferro Carril Oeste. En tanto, en la pelea por el ascenso directo, Nueva Chicago no pudo aprovechar la fecha libre de Sarmiento y con el empate que consiguió frente a Deportivo Morón no logró superarlo y debió conformarse con quedar un punto detrás del elenco de Junín. Por ello, Arsenal fue el más beneficiado de esta jornada: le ganó a Gimnasia de Mendoza y ahora está a dos de Sarmiento, aunque todavía debe quedar libre. Los resultados de esta 21ª jornada del campeonato fueron: Instituto 0-1 Los Andes, Arsenal 3-1 Gimnasia (M), Chacarita 3-1 Guillermo Brown (PM), Temperley 2-1 Atlético Rafaela, Santamarina 1-2 Central Córdoba (SdE), Deportivo Morón 1-1 Nueva Chicago, Independiente Rivadavia 0-1 Ferro Carril Oeste, Gimnasia (J) 0-1 Almagro, Agropecuario 0-0 Villa Dálmine, Mitre (SdE) 3-4 Olimpo (BB) y Defensores de Belgrano 1-2 Platense. Anoche, al cierre de esta edición, Quilmes recibía a Brown de Adrogué.

Igualó sin goles como visitante frente a Agropecuario y se mantiene en zona de clasificación al Reducido en el marco de una lucha cada vez más apretada. El sábado, por la fecha 22, recibirá a Arsenal de Sarandí. Para entender lo valioso que resulta un punto en este momento del campeonato de la Primera B Nacional solo basta con observar la tabla de posiciones, especialmente entre el 4º y el 12º lugar, donde se libra una batalla durísima por la clasificación al Reducido. Y allí está Villa Dálmine, que el domingo igualó sin goles en su visita a Agropecuario de Carlos Casares y, con ese punto, sostuvo el gran promedio que viene teniendo en este 2019: en 7 partidos cosechó 14 unidades. De esa manera logró mantenerse en una posición de privilegio, sabiendo que si el próximo sábado ratifica ante Arsenal de Sarandí el gran momento que está atravesando como local (cinco victorias consecutivas) dará un paso enorme en busca de asegurarse una plaza en el octogonal por el segundo ascenso. En ese aspecto, los dos últimos empates que consiguió en condición de visitante ante rivales directos (Platense y Agropecuario) son parte fundamental del camino que está construyendo el Violeta. Aunque en Carlos Casares salió decidido a buscar el triunfo, sobre todo en los primeros 20 minutos, cuando se adueñó del trámite, jugó en campo rival y generó cuatro situaciones claras a partir de una variante táctica que a Walter Nicolás Otta volvió a darle rédito: ubicar a Mariano Miño como enganche, buscando las espaldas del volante central rival (con esa corrección mejoró el andar del equipo en el duelo ante Gimnasia de Mendoza). Sin embargo, el equipo de nuestra ciudad no pudo llegar al gol en ese tramo y después, a medida que el trámite se fue emparejando y dado el reordenamiento táctico de Agropecuario para la segunda mitad, el empate fue la decantación lógica de un encuentro que no ofreció muchos más matices. Pero lo dicho: Villa Dálmine se volvió a Campana sabiendo que sigue por el camino positivo. Y por esa senda espera continuar el sábado, cuando reciba desde las 17.05 horas a Arsenal en el estadio de Mitre y Puccini. EL PARTIDO Respecto a su última presentación en el campeonato, Villa Dálmine mostró dos variantes en la alineación titular, ambas en defensa: González ingresó por el suspendido Alarcón en la zaga central, mientras que Martinich reemplazó al lesionado Alvacete en el lateral izquierdo. Pero la modificación más importante fue táctica y estuvo en el mediocampo: Miño no arrancó abierto por izquierda, sino que jugó más cerrado, tratando de buscar en esta oportunidad las espaldas del uruguayo Gonzalo Papa, volante central del Sojero. Así, la apuesta de Otta fue a generar juego desde el círculo central, porque Molina no se paró más abierto, sino que se mantuvo cerca de Ballini para poder ser descarga del capitán y socio de Miño. Así, a su vez, abría el espacio para las subidas de Martinich. El déficit en ese sentido fue la dificultad que tuvo el Violeta para insertar en su andamiaje a la dupla Comachi-Protti, quienes prácticamente no dispusieron de pelotas claras ni espacios para desnivelar y debieron jugar mayormente de espaldas, tratando de pivotear en un campo de juego que no ayudaba (estaba muy irregular y los saltos del balón eran evidentes). En esos 20 minutos de dominio, el equipo de nuestra ciudad contó con cuatro situaciones claras de gol. Primero, a los 10 y en la segunda jugada de un tiro de esquina, Molina, Protti y Miño se combinaron por la izquierda en una acción que terminó con un remate débil del correntino cuando quedó de frente al arquero, a la altura del punto penal. Luego, a los 11, Ballini sorprendió apareciendo por el segundo palo tras un córner ejecutado por Molina y obligó a una gran reacción de Salort para desviar su cabezazo. Y a los 17, con espacios, Miño encaró, se perfiló y sacó un disparo que pegó en la unión del travesaño y el palo izquierdo de Salort. Seguidamente llegó un centro de Cuevas para Comachi, que cabeceó apenas ancho cuando el arquero local ya parecía vencido. Por entonces, Agropecuario tenía dificultades para manejar el balón y, por ello, para avanzar dependía mucho de Fernández (que jugaba abierto por derecha) y Gagliardi. Así, el Violeta no tuvo mayores inconvenientes para controlar a su rival (Urquijo quedaba aislado) y sólo sufrió sobre el final de la primera parte con un cabezazo de Gagliardi pisando el área chica (la pelota picó y se fue cerca del palo derecho de Ojeda). Para la segunda mitad, De la Riva reforzó el centro del campo con el ingreso de Alderete, logró equilibrar la lucha en ese sector, pero siguió mostrando muchas dificultades para avanzar. Incluso, desde el costado opuesto a los bancos de suplentes, el DT (suspendido) les gritó "para adelante" en varias oportunidades a sus dirigidos, quienes al no encontrar opciones de descarga terminaban jugando hacia atrás. Y como el Violeta no volvió a tener el dominio de aquellos 20 minutos iniciales y fue sintiendo el desgaste realizado el miércoles frente a San Martín de San Juan por Copa Argentina, el partido se encaminó hacia el empate. Ni los cambios modificaron el trámite, a pesar que a los 32, el ingresado Blando generó la primera situación de riesgo del complemento con un desborde y un centro bajo que Papa definió muy desviado. Posteriormente, Gagliardi recuperó una pelota en zona ofensiva y habilitó a Urquijo, cuya definición fue abortada por Ojeda. De allí al final sólo quedó un cabezazo de Gagliardi a pelota parada ya en tiempo adicionado y el pitazo final de Pablo Dóvalo para un empate que, desde los números, le sienta mucho mejor a Villa Dálmine (31 puntos), dado que Agropecuario (30) todavía no ha quedado libre. SÍNTESIS DEL PARTIDO AGROPECUARIO (0): Germán Salort; Nahuel Gómez, Ezequiel Parnisari, Lucas Vesco, Franco Colela; Tomás Fernández, Gonzalo Papa, Nicolás Talpone, Edgardo Maldonado; Alejandro Gagliardi y Gonzalo Urquijo. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Darío Sand, Gonzalo Goñi, Reinaldo Alderete, Lucas Seimandi, Brian Blando, Cristian Barinaga y Gonzalo Klusener. VILLA DÁLMINE (0): Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Cristian González, Gastón Martínez, Marcos Martinich; Lucas Cuevas, Matías Ballini, Emanuel Molina; Mariano Miño; Martín Comachi e Ijiel Protti. DT: Walter Nicolás Otta. SUPLENTES: Juan Ignacio Dobboletta, Agustín Bellone, Federico Recalde, Renzo Spinaci, Fabricio Brener, David Gallardo y Germán Lesman. GOLES: no hubo. CAMBIOS: ST Alderete x Colela (A), 23m Gallardo x Cuevas (VD), 27m Blando x Fernández (A), 29m Lesman x Comachi (VD), 34m Barinaga x Urquijo (A) y 43m Spinaci x Miño (VD). AMONESTADOS: Vesco, Gagliardi y Maldonado (A); Sansotre, Martinich y González (VD). CANCHA: Agropecuario. ÁRBITRO: Pablo Dóvalo.

LUCAS CUEVAS JUGÓ NUEVAMENTE COMO VOLANTE POR DERECHA.





MARTIN COMACHI TUVO UNA CHANCE CLARA DE CABEZA A LOS 17 MINUTOS.





NICOLÁS SANSOTRE SE SUMÓ AL ATAQUE EN VARIAS OPORTUNIDADES, SOBRE TODO EN EL PRIMER TIEMPO.





DAVID GALLARDO, DE GRAN ACTUACIÓN EN COPA ARGENTINA, INGRESÓ EN EL ST EN LUGAR DE LUCAS CUEVAS. MIÑO: "ESTE PUNTO HAY QUE HACERLO VALER EN CASA" El volante ofensivo Mariano Miño consideró que Villa Dálmine se trajo "un resultado positivo" de Carlos Casares luego del 0-0 frente a Agropecuario como visitante. "Es un resultado positivo, pensando en lo que viene, que sabemos que será muy difícil", señaló el correntino en declaraciones a FM Radio City. "Este punto hay que hacerlo valer en casa ahora", agregó luego. En los primeros 20 minutos, cuando el Violeta dominó las acciones, fue superior a su rival y contó con cuatro opciones de gol, las dos oportunidades más claras las generó Miño: primero con un remate que desvió el arquero Salort y después con un disparo que se estrelló en el ángulo. "Me voy un poco frustrado con eso, porque creo que si metíamos un gol en ese arranque nos podíamos haber llevado los tres puntos, porque venimos teniendo una solidez defensiva muy grande", remarcó con razón: al equipo dirigido por Walter Nicolás Otta solo le marcaron un gol en siete partidos en este 2019. Por su parte, el delantero Martín Comachi también calificó como "valioso" el punto y analizó el juego en Carlos Casares: "Vinimos a ganar, lo buscamos, fuimos superiores y cuando vimos que el partido se complicaba y se hacía difícil para nuestras intenciones de jugar, nos fuimos cerrando y resguardando el cero en nuestro arco. Pero creo que es un punto valioso en una cancha complicada, contra un rival que también está peleando". En tanto, Emanuel Molina también hizo un análisis similar: "Arrancamos bien y tuvimos buenas situaciones de gol, pero después se hizo un partido parejo, muy trabado y difícil para jugar". Además, el Mago se refirió a Arsenal de Sarandí, el próximo rival del Violeta el sábado en Campana: "Es un equipo que juega bien, que está peleando por el ascenso. Así que seguramente saldrá un partido lindo, con situaciones de gol".

MIÑO VALORÓ EL PUNTO EN CASARES

#JuegaDálmine | Los suplentes:

12. Juan I. Dobboletta

13. Agustín Bellone

14. Federico Recalde

15. Renzo Spinaci

16. David Gallardo

17. Fabricio Brener

18. Germán Lesman

DT: Walter Otta#VamosViola — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 24 de marzo de 2019

Villa Dálmine sumó un punto importante en Carlos Casares

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: