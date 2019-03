Los delegados normalizadores informaron a representantes de distintas organizaciones de jubilados y pensionados de Campana sobre el rol que tendrá la institución en plena formación. Bajo el slogan "si no nos defiende nadie, nos defenderemos nosotros", el Sindicato de Trabajadores Pasivos (STP) de Campana se encuentra en plena formación, a través de Oscar Diderich, Ezequiel Tellería y Oscar Etchart. En su rol de delegados normalizadores, convocaron a una reunión informativa en la que estuvieron presentes representantes de distintas organizaciones de Jubilados y Pensionados de Campana. "Primeramente –comentó Oscar Etchart- se explicó en particular que el STP no interfiere con las actividades que tan bien llevan adelante las organizaciones de Campana, y se habló sobre la misión del sindicato. La reunión fue amena, se evacuaron dudas, quedaron otras para el próximo encuentro, el STP les informará de todas las actualizaciones que se registre a futuro". Participaron de la misma la Asociación de Jubilados y Pensionados, Centro de Jubilados y Pensionados, el Centro Ilusión de la tercera edad, el Centro de Jubilados y Pensionados de ASIMRA, el Centro de Jubilados y Pensionados Corazones Abiertos, el Centro Jubilados y Pensionados Plaza España, la Asociación Jubilados y Pensionados 23 de Diciembre y representantes regionales. "Iremos conversando con otras organizaciones que no estuvieron presentes, como así mismo se solicitará reunión con sindicatos y organismos relacionados con la Tercera Edad para explicar la modalidad del STP, que no invalida ni se sobrepone con todo lo existente", comentó Tellería.

“La modalidad del STP, que no invalida ni se sobrepone con todo lo existente", comentó Tellería.



Gran convocatoria del Sindicato de Trabajadores Pasivos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: