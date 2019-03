Este jueves hay una charla gratuita en la UTN

Bajo el título: "¿Quién dijo que la ingeniería no es para mujeres? ",disertará la Ingeniera Marìa Teresa Garibay actual y primera decana de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, a partir de las 18 hs. Siempre escuchaste "Esa carrera no es para mujeres"... o "Es muy difícil, tenes que ser muy inteligente"... El cuestionamiento es ¿Por qué? ¿Quién dijo que la ingeniería no es para mujeres? Este jueves 28 en el SUM de la Facultad Regional Delta UTN las 18 horas se podrá escuchar la respuesta a estas preguntas junto a Marité (Ingeniera Ma. Teresa Garibay), que es la actual y primera decana de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario y otros testimonios de ingenieras que supieron abrir camino. Además Marité está a cargo del Programa "Mujer en Ingeniería" del CONFEDI que tiene como objetivo principal motivar a las mujeres por el estudio y ejercicio profesional de la ingeniería y promover la igualdad de derechos y oportunidades laborales en el campo de la ingeniería. Es una actividad gratuita pero requiere inscripción online para tener lugar en: https://www.frd.utn.edu.ar/mujeres-ingenieria La idea de esta charla y otras actividades que se realizan es promover que más mujeres elijan estudiar algunas de las carreras de ingeniería, dando visibilidad a las oportunidades que estas carreras ofrecen, independientemente de la cuestión de género. María Teresa Garibay, Decana de la Universidad Nacional de Rosario, la de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA) primera mujer en el decanato de la historia de este claustro. En las ciencias de la ingeniería continúa "cierta impronta masculina por desconocimiento de qué hace un ingeniero en su profesión. En Medicina en sus comienzos eran todos hombres, y hoy el 60 por ciento son mujeres", ejemplificó la decana. Según Garibay, lo que se desconoce de todas las especialidades de las ingenierías es que se trata de una carrera muy propensa para las mujeres, porque "resuelve problemas de la sociedad, y las mujeres suelen hacerlo en muchos aspectos de su vida constantemente". Garibay es la primera decana en la historia de la Facultad de Ciencias Exactas, y sobre su propia experiencia recordó que "cuando era estudiante eran otras épocas, las mujeres naturalizábamos el destrato, y era difícil porque éramos realmente pocas: he llegado a ser yo sola entre 80 compañeros varones". A su cargo, recordó haber llegado por la experiencia. "Fui transitando diversos roles en esta facultad, fui directora de Ingeniería Civil, por lo que tengo trayectoria en estos claustros, y siempre trabajé cómoda con los equipos de trabajo y me respetaron", aseguró sobre su condición de mujer.

