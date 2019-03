Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. SIN VEREDA "Vereda bloqueada en La Josefa, calle Zaballo entre Busso y Zavalia- ¿es legal esto?", muestra Luis. TRACCIÓN A SANGRE "Miércoles 20 de marzo de 2019, a 10:30 horas, en Avenida Mitre, frente a estadio Villa Dalmine. Libre circulación. Nadie controla el cumplimiento de la Ordenanza", muestra Carlos. LIBRE DE BASURA "Centro de Formación Laboral (CFL) agradece a La Auténtica Defensa por su intervención via Whatsapp de la limpieza del canasto de la escuela. Gracias. Esperamos que se mantenga", muestra Liliana. OBRA DETENIDA "Obra de ASBA inconclusa donde iban a conectar a una bomba que abrieron en la Plaza 1 de Mayo, empezaron a romper las veredas desde el lado de la Universidad de Luján hacia la esquina de Vicente López e Iriart. Aparentemente no han recibido el crédito de la Provincia. En cercanías hay dos pozos que los días que llueve se inunda toda la zona y además hay mucho movimiento de chicos y jóvenes por establecimientos educativos", escribe Horacio.

TAMBIEN HAY BUENAS #Dato el equipo de bacheo de Municipalidad de Campana trabajó en la calle Quiroga y Colectora Sur en reparación del asfalto frente al Comando de Patrullas pic.twitter.com/A3OJnklui6 — Daniel Trila (@dantrila) 25 de marzo de 2019 #Dato reparación de asfalto. El equipo de Bacheo de Municipalidad de #Campana realizó reparaciones en la calle Granaderos en varias roturas entre French y San Martín. pic.twitter.com/ubnjbWbY9Y — Daniel Trila (@dantrila) 26 de marzo de 2019 #Dato Pintado de sendas peatonales. En algunas esquinas de Av. Rocca estará cortado el paso por trabajos de franjeado. Se recomienda respetar el tiempo de secado. No mover los pic.twitter.com/GixiM5lpbJ — Daniel Trila (@dantrila) 24 de marzo de 2019

26 de Marzo de 2019:

Quejas Vecinales

